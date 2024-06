«Hunger Games : Sunrise on the Reaping» : le nouveau roman sortira en 2025, le film l'année suivante

Ce jeudi 6 juin, l'écrivaine Suzanne Collins a révélé la sortie d'un nouvel ouvrage préquel de la série «Hunger Games» pour 2025. Une adaptation cinématographique est prévue pour l'année suivante.

Puisse le sort vous être favorable...à nouveau. Le cinquième volet de la série à succès «Hunger Games», intitulé «Sunrise on the Reaping» (Lever de soleil sur la moisson), sera disponible en librairie le 18 mars 2025, a déclaré l'écrivaine Suzanne Collins, ce jeudi 6 juin, tandis que le film est prévu pour le 20 novembre 2026.

L'histoire se déroule 24 ans avant les événements du premier livre, lors des 50e Jeux, que le seul vainqueur du district 12, Haymitch Abernathy, a remporté, et 40 ans après le dernier livre, «Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur».

«Avec Sunrise on the Reaping, j'ai été inspiré par l'idée de David Hume sur la soumission implicite et, selon ses termes, «la facilité avec laquelle le plus grand nombre est gouverné par le plus petit nombre. L'histoire se prêtait également à un examen plus approfondi de l'utilisation de la propagande et du pouvoir de ceux qui contrôlent la narration. La question "vrai ou pas vrai ?" me semble chaque jour plus pressante»,

a déclaré l'écrivaine dans un communiqué.

Une nouvelle adaptation cinématographique

Lionsgate a annoncé plus tard, à l'instar des quatre précédents livres de la série, qu'une version cinématographique sortira l'année suivante, le 20 novembre 2026. Francis Lawrence, qui a travaillé sur tous les films sauf le premier, reviendra en tant que réalisateur.

«Depuis le début, Lionsgate a été un merveilleux foyer et partenaire pour la franchise Hunger Games, et je suis ravie de collaborer avec Adam et l'équipe alors que nous présenterons cette prochaine histoire en salles en 2026», a ajouté l'autrice.

On ignore encore si Woody Harrelson reprendra son rôle d'Haymitch Abernathy, devenu mentor de Katniss Everdeen et Peeta Mellark, à l'écran.

Le dernier opus de la saga, sorti au cinéma le 15 novembre 2023, a rapporté la somme impressionnante de 337,4 millions de dollars au box-office mondial, avec Rachel Zegler et Tom Blyth en têtes d'affiche. La trilogie initiale, portée à l'écran en quatre films avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson et Liam Hemsworth, a remporté un succès retentissant, propulsant ses acteurs au rang de stars mondiales.

Dans l'ensemble, la saga «Hunger Games» s'est classée vingtième parmi les franchises les plus lucratives de tous les temps, générant 3,3 milliards de dollars pour Lionsgate.