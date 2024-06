Japan Expo : projection, dédicaces, exposition... Godzilla est l'invité d'honneur du salon pour ses 70 ans

Le Roi des monstres va souffler ses soixante-dix bougies à la Japan Expo de Paris. Du 11 au 14 juillet, Godzilla sera sous le feu des projecteurs dans une exposition exceptionnelle, en présence du co-réalisateur de «Shin Godzilla».

Il apparaît pour la première fois au cinéma en 1954. Sept décennies plus tard, Godzilla fait toujours fureur sur le grand écran. Véritable icône de la culture populaire, le Roi des Monstres sera au centre d’une exposition de 300 m2 à la Japan Expo, qui permettra aux visiteurs de retracer son histoire. Du premier long métrage aux œuvres les plus récentes comme «Godzilla Minus One», l’exposition dévoile les coulisses et les dessous des impressionnants effets spéciaux des films. Affiches, figurines et goodies, l’espace dédié au plus célèbre kaiju risque d’être titanesque.

Des invités d'exception

À l'occasion, un invité de taille sera aussi présent au parc des Expositions de Villepinte : Shinji Higuchi, co-réalisateur de «Shin Godzilla» et spécialiste des effets spéciaux, sera à Paris jeudi et vendredi. En plus de quelques conférences, le réalisateur sera également en stand pour des dédicaces.

Yuji Kaida, artiste renommé internationalement pour ses illustrations de monstres et de robots, fera également une apparition au salon cette année. En 2022, il a notamment publié «The Godzilla Art of Kaida Yuji», une première collection de ses œuvres à l’étranger. Du jeudi au samedi, l’artiste sera dans plusieurs conférences, dédicaces et sessions de dessin en direct.

Pour ceux qui ne l’ont pas vu, ou pour les personnes qui souhaitent le revoir, le film «Shin Godzilla», sorti en 2016, sera projeté le premier jour du salon. 29e film de la licence, primé de multiples fois, le visionnage est prévu en présence du co-réalisateur Shinji Higuchi.

Godzilla est inspiré d’un Japon post apocalyptique d'après la Seconde Guerre mondiale, alors que la bête se serait réveillée après les bombardements atomiques. Créature terrifiante ou héros selon le film, il attire toujours les spectateurs. Cette année, il a partagé l’affiche dans le film «Godzilla x Kong : The New Empire».