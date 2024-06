«Je suis une légende 2» : le film est «toujours en cours d’écriture», selon Michael B. Jordan

Michael B. Jordan, qui doit partager l’affiche avec Will Smith dans «Je suis une légende 2», a donné des nouvelles du film.

Il va falloir attendre encore un peu. A l’occasion d’une interview avec le magazine People, Michael B. Jordan est revenu sur la suite de «Je suis une légende», dans laquelle il doit jouer au côté de Will Smith, qui reprendra quant à lui son rôle, plus de dix-sept ans après la sortie du premier volet.

Annoncée pour la première fois en mars 2022, ce deuxième opus est toujours en cours d’écriture selon l’acteur. «Nous travaillons encore sur le scénario et nous le mettons au point», a ainsi expliqué Michael B. Jordan (Creed, Black Panther) au média américain, précisant que de nombreux détails restaient encore à clarifier.

Pas de date de sortie ni de tournage

«Il n'y a pas de date de sortie ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne sais pas exactement où nous allons tourner, mais j'ai vraiment hâte de me retrouver devant la caméra avec lui (Will Smith, ndlr)», a poursuivi l’acteur de 37 ans, qui n’a pas tari d’éloges sur son futur partenaire. «C'est quelqu'un que j'admire depuis très longtemps, et je me réjouis de pouvoir travailler avec Will. Je suis très enthousiaste», a-t-il conclu.

A nouveau scénarisé par Akiva Goldsman, déjà à l’origine du premier volet adapté du roman de l'écrivain américain Richard Matheson, cette suite utilisera la fin alternative de «Je suis une légende», avait déclaré ce dernier à Deadline en février dernier, à propos de l’intrigue.

Et pour cause, dans le long métrage sorti en 2007, le personnage de Will Smith, brillant scientifique luttant pour sa survie dans un New York dévasté, et tentant de trouver d’autres humains ayant survécu à un terrible virus qui transforme ses victimes en mutants, meurt à la fin du long métrage.