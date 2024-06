Le film «Alien : Romulus» interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis en raison de son ultra-violence

Selon le site américain Film Ratings, «Alien : Romulus» vient d’obtenir un classement «R-Rating», ce qui signifie outre-Atlantique que le film de Fede Alvarez sera interdit aux moins de 17 ans en raison «de son contenu ultra-violent» et son «langage».

Pas vraiment surprenant. Habitué des classements «R-Rating» aux États-Unis, Fede Alvarez ne dérogera pas à la règle avec «Alien : Romulus», qui vient d’être officiellement interdit aux moins de 17 ans en raison «de son contenu ultra-violent» et son «langage», indique le site américain Film Ratings. Une excellente nouvelle pour les fans de la franchise initiée en 1979 par Ridley Scott, qui souhaitent retrouver l’angoisse des premiers films.

Détail amusant, tous les films de la carrière de Fede Alvarez – «Evel Dead» (2013), «Don’t Breathe» (2016) et «Millénium : Ce qui ne me tue pas» (2018) – ont été interdits aux moins de 17 ans outre-Altantique, avec des mises en garde spéciales concernant les scènes gores et terrifiantes de ses précédentes réalisations.

«Alien : Romulus» verra Cailee Spaeny incarner le personnage de Rain Carradine, une jeune femme qui a décidé de changer de vie en acceptant de rejoindre l’équipage d’un vaisseau. Lors de la fouille d’une station spatiale abandonnée, ils vont découvrir la présence d’une entité extra-terrestre qui commence à les massacrer un par un. Sortie en salle prévue le 14 août prochain.