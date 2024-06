Quinta Brunson rejoint «Atlantis», le film de Michel Gondry sur Pharrell Williams

L’actrice Quinta Brunson rejoint le casting du film «Atlantis», le biopic de Pharrell Williams réalisé par Michel Gondry.

Quinta Brunson, la créatrice et star de la comédie à succès «Abbott Elementary», rejoint la comédie musicale concoctée par Michel Gondry sur la jeunesse de Pharrell Williams, qui produit lui-même le projet.

L’histoire, sur un scénario de Martin Hynes et Steven Levenson, se déroulera à Virginia Beach à l'été 1977, et le film rendra hommage au quartier dans lequel Pharrell Williams a grandi. Il évoquera notamment la rencontre déterminante entre l’artiste et Chad Hugo, avec qui il a co-fondé The Neptunes, puis le groupe N.E.R.D.

Quinta Brunson a récemment terminé la troisième saison de sa comédie, un hilarant faux documentaire sur une école primaire, «Abbott Elementary», qui a remporté trois Golden Globes et quatre Emmys à ce jour, et sera de retour pour une saison 4. Elle est également scénariste et productrice exécutive de cette série, dans laquelle elle incarne une enseignante.

Il a par ailleurs été récemment annoncé que le rappeur Anderson .Paak rejoignait lui aussi le casting du film de Michel Gondry, qui compte déjà Da'Vine Joy Randolph, Halle Bailey, Brian Tyree Henry, Missy Elliott, Janelle Monáe, Tim Meadows, Jaboukie Young-White, Jamilah Rosemond et Jayson Lee.