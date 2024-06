WildCard Battle : le streamer Domingo réunit des célébrités sur le court Suzanne-Lenglen de Roland-Garros pour la bonne cause 

Le streameur Domingo organise ce jeudi 6 juin, en collaboration avec WeAreTennis, un événement caritatif réunissant plusieurs célébrités et stars de la petite balle jaune. Les fans les plus chanceux qui ont été tirés au sort participeront à l’événement.

Rendez-vous ce jeudi soir sur le court Suzanne-Lenglen pour les plus chanceux. Il y a plusieurs semaines, le streamer Pierre-Alexis Bizot, dit Domingo, lançait, en collaboration avec WeAreTennis by BNP Paribas, les inscriptions pour tenter d’être tiré au sort pour participer à la WildCard Battle.

Cette dernière se tiendra ce jeudi 6 juin sur le court Suzanne-Lenglen à partir de 20h, avec de nombreux invités de prestige.

Qu’est ce que la WildCardBattle ?

Cet événement a offert la chance à huit fans de tennis, sélectionnés par des capitaines créateurs de contenus d’exception, de venir s’affronter sur le court Suzanne-Lenglen ce jeudi soir, à partir de 20h.

Cette battle opposera quatre duos mixtes, composés et menés par quatre capitaines d'exception : Domingo mais aussi la chorégraphe et danseuse Inès Vandamme, le créateur de contenus Rayenne «Etoile» Guendil, et le joueur de tennis professionnel et Youtubeur Jules Marie.

Le tout animé par Doigby, le présentateur des plus grands événements diffusés sur Twitch. La soirée sera ponctuée de nombreux happenings, guests et animations pour un show Tennis exceptionnel, promet WeAreTennis.

Une billetterie solidaire sera mise en place. Toutes les recettes seront reversées à l’association Etendart, qui favorise l’épanouissement des jeunes par une approche pédagogique fondée sur le sport et les arts créatifs.



Chaque point marqué pendant l’événement sera également valorisé en faveur de l’association, dans le cadre du programme solidaire PointsForChange lancé par BNP Paribas en 2023.

Des invités de renom

En plus de Domingo, Étoiles, Ines Vandamme et Jules Marie, les spectateurs pourront compter sur la présence de plusieurs stars du tennis francophone : Parmi eux, Gilles Simon, ancien N°6 mondial, le roi du tournoi des Légendes Mansour Bahrami, ainsi que la joueuse professionnelle et consultante Alizé Lim. Alizé Cornet, ancienne N°11 mondiale et tout juste retraitée, sera aussi de la partie.

«C’est une belle opportunité pour, peut-être, un public un peu différent de voir du tennis en live sur l’un des plus beaux courts du monde, avec des places à un tarif réduit, ce qui est quand même une chance parce qu’on connaît le tarif des places à Roland Garros. Cela permet d'ouvrir un petit peu l’accès au tennis à un public peut-être plus jeune», avait-elle confié à CNews il y a quelques jours.