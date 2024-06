Godzilla x Kong : on connaît le nom du réalisateur du prochain volet du MonsterVerse

Après le succès de «Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire», le studio Legendary prépare déjà le prochain volet du MonsterVerse, dont la réalisation vient d’être confiée à Grant Sputore, le metteur en scène de «I Am Mother» avec Hilary Swank.

Une suite attendue. Sorti en salle en avril dernier, «Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire» a réussi à séduire des millions de spectateurs à travers le monde. Le studio Legendary n’a pas eu à réfléchir longtemps avant de donner son feu vert à une suite. Et c’est Grant Sputore – connu pour le film «I Am Mother» avec Hilary Swank – qui vient d’être désigné comme successeur d’Adam Wingard derrière la caméra.

Si on ne sait pas grand-chose de l’intrigue de ce nouveau volet du MonsterVerse, si ce n’est que Kong et Godzilla y seront une nouvelle fois opposés à des Titans, il a déjà été annoncé que Dave Callaham – qui a travaillé sur «Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux» ou encore «Spider-Man : Across the Spider-Verse» – sera en charge de rédiger le scénario. On ignore également quels acteurs pourraient être de retour dans cette suite, que ce soit Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens ou encore Kaylee Hottle.

Alors que les critiques se sont montrés majoritairement sceptiques concernant «Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire», le film a réussi à dépasser les 567 millions de dollars (520 millions d'euros) de recette à l’international, soit plus que le précédent volet «Godzilla v. Kong» en 2021. La franchise, débutée en 2014 et qui compte désormais cinq films – ainsi que la série «Monarch : Legacy of Monsters» sur Apple TV+ – a cumulé plus de 2,5 milliards de dollars au box-office mondial. Un succès financier qui assure, pour le moment, une longue vie au MonsterVerse.