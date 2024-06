Star Wars : voici les 5 pays dans lesquels le tournage d'un film de la saga a déjà eu lieu

En plus de quatre décennies et neuf longs métrages principaux, la franchise Star Wars a posé ses caméras dans nombre de décors naturels mémorables. De la Tunisie à la Jordanie en passant par l'Italie ou l'Irlande, tour d'horizon des pays qui ont été immortalisés à l'écran.

Depuis 1977, et la sortie du premier volet de la franchise Star Wars, à 2019, qui a vu débarquer le neuvième opus «Star Wars : l'Ascension de Skywalker» en salle, George Lucas et ses équipes, puis les réalisateurs J.J Abrams et Rian Johnson, ont voyagé à travers le monde pour donner vie à la saga intergalactique. Voici cinq des lieux de tournages emblématiques.

la Tunisie

La Tunisie figure parmi les lieux de tournage les plus emblématiques de Star Wars. Et pour cause, dès 1976, George Lucas y pose ses caméras pour servir de décor à la planète Tatooine, qui doit d'ailleurs son nom au village de Tataouine, où aucune scène n'a pourtant été tournée. En revanche, plusieurs ksours - villages fortifiés typiques de l'Afrique du Nord présaharienne - situés dans les environs de Tataouine au Sud-Est du pays, ont été immortalisés à l'écran pour représenter le quartier des esclaves, à l'instar des ksours Hadada, et Ouled Soltan. Autre lieu significatif, le canyon de Sidi Bouhel près de Tozeur figure également dans plusieurs scènes culte du premier volet.

l'Irlande

Terre de cinéma régulièrement immortalisée à l’écran, l’Irlande a tout logiquement accueilli plusieurs tournages de «Star Wars», notamment le comté du Kerry au sud de l’île. Dans cette région, les Skellig Islands ont servi de décor à la dernière scène dans «Star Wars : Le Réveil de la Force», et le cap de Ceann Sibéal a accueilli une réplique du temple des Skellig Islands pour les besoins du tournage de «Star Wars : Les Derniers Jedi».

Ce 8e film a également plébiscité plusieurs sites de la célèbre Wild Atlantic Way - route côtière de 2 .500 km qui borde l’ouest de l’île - à l’instar du Cap de Malin (photo) où plusieurs séquences mettant en scène le Faucon Millenium, célèbre vaisseau d’Han Solo, ont été tournées.

L'Italie

Toujours en Europe, l'Italie a également accueilli la franchise Star Wars à différentes reprises. Plusieurs villas et palais ont été portés à l'écran. Parmi eux : le palais royal de Caserta (photo), à Naples dont le grand escalier et le hall apparaissent dans «La Menace Fantôme» (1999) et «L'attaque des clones» (2002), pour représenter le palais de Theed. Un autre site emblématique du pays apparaît à l'écran, cette fois dans «La revanche des Sith» (2005). Il s'agit du Mont Etna, en Sicile, filmé lors d'une éruption, dont plusieurs plans ont été utilisés par la suite pour représenter la planète Mustafar lors d'une scène culte : le duel final entre Obi-Wan et Anakin.

La Jordanie

En 2018, pour le tournage du «Star Wars : L'ascension de Skywalker», 9e et pour l'instant dernier volet de la franchise principale, c'est en Jordanie que le réalisateur J.J. Abrams a tourné plusieurs séquences. Plus particulièrement dans le désert de Wadi Rum, au sud du pays, pour ses paysages de roche rougeoyante et ses étendues de sable à perte de vue.

La Thaïlande

En Asie, cette fois, la Thaïlande a elle aussi accueilli les équipes de Star Wars. Notamment la baie de Phang Nga, à proximité de Phuket, dont les emblématiques pitons rocheux calcaire pointant vers les cieux et recouverts de verdure ont servi de décor pour représenter la planète Kashyyyk. Toutefois, pour créer ce lieu bien connu pour être la planète d'origine de Chewbacca, les séquences tournées en Thaïlande ont été mixées avec d'autres images, celles des montagnes de Guilin, en Chine.