Diddy : l'université d'Howard retire au rappeur américain son diplôme honorifique

Après la publication de la vidéo le mois dernier montrant le rappeur américain Diddy agresser violemment son ex-compagne en 2016, l'université d'Howard a récemment pris la décision de lui retirer son diplôme honorifique.

C'est acté. Accusé d’agressions, de trafic sexuel et de viols par plusieurs femmes, Sean Diddy Combs, ex-rappeur star, a perdu le diplôme honorifique que lui avait accordé, en 2014, la prestigieuse université d’Howard, qui a notamment formé la vice-présidente Kamala Harris.

L’université située à Washington a voté, vendredi, à l’unanimité la révocation de son diplôme, a rapporté The Hollywood Reporter.

Cette décision intervient après la publication mi-mai dernier d’une vidéo montrant l’ex-rappeur et producteur, également connu sous le nom de Puff Daddy, en train de battre son ancienne compagne Cassie Ventura.

Aucun acte de violences n'est toléré par l'université

«Le comportement de M. Combs, tel qu'il a été filmé dans une vidéo récemment publiée, est si fondamentalement incompatible avec les valeurs et les croyances fondamentales de l'université Howard qu'il n'est plus digne de recevoir la plus haute distinction de l'institution», a fait savoir l’université dans une déclaration, cité par le média américain.

«L'université est inébranlable dans son opposition à tous les actes de violence interpersonnelle», poursuit-elle, précisant que la bourse d’étude créée au nom de Sean Combs, de son vrai nom, était également dissoute.

Sean Diddy avait fréquenté cette université deux années de suite à partir de 1987.

Depuis 2023, le rappeur fait face à une enquête pour viols, exploitation sexuelle et violences physiques et psychologiques.