Kate Middleton s'excuse d'avoir manqué les répétitions de la cérémonie Trooping The Colour

Dans une lettre adressée aux gardes irlandais, dont elle est colonel, la princesse de Galles s’est excusée d’avoir manqué samedi 8 juin, les répétitions de la cérémonie Trooping the Colour, qui se tiendra la semaine prochaine à Londres, en l’honneur du roi Charles III.

«Je suis vraiment désolée». Alors que la princesse n’a pas assisté samedi 8 juin aux répétitions générales de la cérémonie Tropping the Colour - rendez-vous emblématique de la vie de la monarchie britannique qui célèbre l’anniversaire du roi - Kate Middleton a adressé une lettre d’excuse aux gardes irlandais dont elle est colonel honoraire. La princesse, qui n’a pas passé en revue la troupe en amont de la cérémonie officielle qui se tiendra le 15 juin prochain, s’est dit « fière» du régiment.

«Je voulais vous écrire pour vous dire à quel point j’étais fière du régiment avant le passage en revue des soldats pour les cérémonies ''Trooping the Colour''. Être votre colonel reste un grand honneur et je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être présente cette année au passage en revue», a noté l'épouse du prince William dans ce courrier partagé par les gardes irlandais sur le réseau X, anciennement Twitter.

The Irish Guards were deeply touched to receive a letter from our Colonel, Her Royal Highness, The Princess of Wales this morning.





We continue to wish Her Royal Highness well in her recovery and send Her our very best wishes.





Quis Separabit@KensingtonRoyal @ArmyInLondon pic.twitter.com/y95rbmaeOS

— Irish Guards (@irish_guards) June 8, 2024