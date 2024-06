Vice-Versa 2 : on a vu le nouveau film d'animation Pixar et c'est une pépite

Neuf ans après Vice-Versa signé Pixar, lauréat de l'Oscar du meilleur film d'animation en 2016, sa suite très attendue sort mercredi 19 juin. Un second volet toujours aussi touchant, drôle et intelligent, qui explore de nouvelles émotions propres à la puberté avec brio.

Riley et sa bande d'émotions sont de retour sur grand écran. Quasiment neuf ans jour pour jour après Vice-Versa de Pete Docter, sa suite, toujours sortie des studios Pixar et Disney, poursuit avec brio son immersion dans la tête d'une adolescente et le grand voyage au sein des émotions qui va avec.

Riley, que l'on avait laissée dans le premier opus sorti en juin 2015, en ado de 12 ans bien dans sa nouvelle vie, va devoir faire face à de nouvelles émotions propres à son âge et à la puberté qui débarque avec son fameux cocktail explosif.

Quand anxiété et sa bande débarquent

Alors que Joie, Tristesse, Peur, Dégoût et Colère ont appris à travailler ensemble avec succès, l'arrivée d'Anxiété, trublion monté sur 200 volts, mais aussi d'Ennui, collé à son portable, d'Embarras, nounours rose loin d'être un spécialiste des interactions sociales, ou encore d'Envie, fascinée par les choses tendance et cool, va chambouler la donne et provoquer un véritable branle-bas de combat au quartier général.

Surtout quand ces nouvelles émotions, emmenées par Anxiété dont l'objectif est de parer à tous les dangers, quitte à provoquer doute, angoisse et cas de conscience, tentent de prendre le contrôle de la vie de Riley, envoyant aux oubliettes les anciennes émotions. Mais c'est sans compter sur la détermination de Joie et de sa bande à accompagner la jeune ado face au nouveau défi qui l'attend.

Réalisé cette fois par Kelsey Mann, dont il s'agit du premier long métrage, avec toujours Meg LeFauve au scénario, ce nouvel opus remplit ses promesses et explore avec pertinence, à-propos, drôlerie et sensibilité, cette plongée en terre inconnue qu'est la puberté avec ces émotions toujours plus variées qu'il va bien falloir faire cohabiter. Un voyage porté par de nouveaux personnages aux contours savoureux - en tête Ennui, Embarras, Anxiété mais aussi Nostalgie et ses quelques rares apparitions - mais aussi un design soigné, des clins d'œil à l'enfance plein d'humour et une nouvelle analyse fine de ce grand chambardement qu'est l'adolescence.

Un casting de voix toujours 5 étoiles

Côté voix, Charlotte Le Bon (Joie), Pierre Niney (Peur), Gilles Lellouche (Colère), Marilou Berry (Tristesse), Mélanie Laurent (Dégoût) ont repris du service pour ce second volet. Parmi les nouvelles recrue, Dorothée Pousséo, voix française de Margot Robbie, donnera vie à l'écran à Anxiété quand Adèle Exarchopoulos double l'hilarant personnage d'Ennui, aussi lent qu'un paresseux.

Lauréat de l'Oscar du meilleur film d'animation en 2016 mais aussi d'un Golden Globe et d'un BAFTA dans la même catégorie, Vice-Versa avait réuni près de 4,5 millions de spectateurs dans les salles françaises lors de sa sortie.

Ce deuxième volet ne devrait pas manquer d'en faire autant. Plus qu'attendue, sa première bande-annonce avait d'ailleurs battu, en novembre dernier, un record avec plus de 157 millions de vues en 24 h, devançant «La Reine des neiges 2», mais détrôné depuis fin mai par le premier teaser de «Vaiana 2» et ses 178 millions de visionnages en une journée.

En salles le 19 juin prochain, «Vice-Versa 2» est à voir en famille et parlera à tout le monde. Des préados et ados qui mettront des mots sur ce qu'ils ressentent, comme aux parents qui plongent dans la tête de leurs adolescents. Pari gagné.