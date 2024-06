Kristen Stewart va incarner l'astronaute Sally Ride dans «The Challenger», sa toute première série

Dans «The Challenger», Kristen Stewart va pour la première fois incarner le rôle principal d'une série. Elle y jouera Sally Ride, la première Américaine dans l'espace.

Kristen Stewart fera prochainement ses débuts à la télévision dans «The Challenger», une série dans laquelle elle incarnera Sally Ride, l'astronaute et physicienne devenue la première Américaine, et premier membre de la communauté LGBTQ+ à voler dans l'espace.

Co-produite par Amblin Partners de Steven Spielberg et la société de production de Kristen Stewart, Nevermind, la série sera écrite par Maggie Cohn, qui a travaillé sur «American Crime Story», «The Staircase» et «Narcos: Mexico». Le scénario puisera notamment dans le livre «The New Guys» de Meredith E. Bagby qui racontait l'histoire d'un groupe de personnes créé par la NASA au moment où elle cherchait à diversifier les équipages de ses navettes. Ce programme comprenait notamment les premiers astronautes noirs et asiatiques, ainsi qu'un couple marié.

Après s'être fait connaître en devenant en 1983 la première femme américaine à voler dans l’espace, Sally Ride avait ensuite fait partie de la Commission Rogers chargée d'enquêter sur l’explosion de la navette Challenger qui avait tué sept membres d’équipage après 73 secondes d’ascension le 26 janvier 1986. Il est apparu plus tard que la scientifique, décédée d'un cancer à 61 ans en 2012, avait identifié les problèmes de joints à l’origine de l'explosion. Héroïne nationale, elle avait reçu à titre posthume la Médaille présidentielle de la liberté en 2013.

«The Challenger» marquera les débuts télévisés de Kristen Stewart, 34 ans. «Qui mieux que l'une des plus grandes actrices de sa génération pour incarner Sally Ride ?», a déclaré l'actrice Kyra Sedgwick qui officiera en tant que productrice exécutive de la série. «Elle n'a jamais fait de télévision, mais lorsqu'elle a lu l'histoire de Sally Ride, elle est devenue obsédée par l'idée de la raconter de son propre point de vue», a-t-elle ajouté au sujet de la star de la saga Twilight actuellement à l’affiche de «Love Lies Bleeding».