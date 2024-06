«Tokyo Vice» : la série avec Ansel Elgort aura-t-elle une saison 3 ?

Alors que les fans finissent de regarder la deuxième saison captivante de «Tokyo Vice», beaucoup attendent avec impatience des nouvelles concernant une troisième saison.

Sayonara «Tokyo Vice» ? Bien que saluée par la critique, la série policière avec Ansel Elgort et Ken Watanabe - dont on vient de découvrir la palpitante saison 2 (lancée en avril sur CANAL+ et MyCANAL) - n’a pas été renouvelée pour une saison 3 par Max (HBO).

La série, qui transpose à l’écran le témoignage d'un journaliste, qui avait dans les années 1990 suivi au péril de sa vie les méfaits des yakuzas, avait en effet été conçue sur deux saisons, comme l’a expliqué un représentant de Max à TVLine. «Au cours des cinq dernières années, Max s'est assuré que nous puissions raconter notre histoire», ont déclaré les producteurs exécutifs JT Rogers et Alan Poul dans un communiqué commun.

«Ils nous ont soutenus contre vents et marées. Non seulement ils nous ont donné ces deux saisons, mais ils ont dit ‘oui’ lorsque nous avons demandé de terminer la saison 1 avec une série de cliffhangers, et ils ont dit ‘oui’ lorsque nous avons demandé deux épisodes supplémentaires afin que nous puissions faire atterrir l'avion comme JT l'avait toujours envisagé».

Un petit espoir

«Nous sommes reconnaissants non seulement à Max, mais aussi à nos partenaires de Fifth Season, qui ont vendu la série dans le monde entier et en ont fait une réussite mondiale. Ils étaient toujours dans les tranchées avec nous, garantissant que nous pourrions faire le spectacle que nous voulions faire. La réponse de la presse et des fans, en particulier concernant la saison 2, a été incroyable. Cela a été passionnant de découvrir à quel point les téléspectateurs se sont pris au jeu avec nos personnages et d'entendre à quel point ils en réclament plus.»

Si ces derniers seront peinés d'apprendre qu'une saison 3 n’est pas commandée donc, tout espoir de voir une suite n’est cependant pas totalement éteint…

«Nous savons qu'il y a encore plus d'histoires à raconter. Bien sûr, nous verrons ce que l'avenir nous réserve, mais nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir pu partager cette histoire sur Max jusqu'à présent», ont-ils en effet ajouté.