Festival de Paris : quatre concerts de prestige pour mêler les genres dès ce mercredi 12 juin

Comme chaque année, le Festival de Paris invite les jeunes pousses et les chanteurs confirmés de l'art lyrique, à se produire sur les plus belles scènes parisiennes, pour quatre rendez-vous dans la Capitale. Avec un premier concert de prestige dès ce mecredi 12 juin, et la présence du contre-ténor polonais à la Sainte-Chapelle.

Jakub Józef Orliński à la Sainte-Chapelle, le 12 juin

© Jiyang Chen/Warner

On ne présente plus Jakub Józef Orliński, âgé désormais de «seulement» 33 ans, eu égard à sa très riche carrière, qui l'a emmené sur les plus grands scènes du monde entier. Y compris au Festival de Paris, où il fait désormais figure d'habitué. Celui qui est aussi un grand spécialiste reconnu de breakdance jouera dans le sublime écrin de la Sainte-Chapelle, comme prévu il y a deux ans. Nul doute que l'acoustique cristaline de la voûte colorée saura sublimer la prestation du chanteur formé à l’Université de musique Frédéric Chopin de Varsovie et à la Julliard School de New York.

Accompagné du pianiste Michal Biel - qui jouera aussi du Chopin en solo -, il gratifiera le public d'un programme qu'il maitrise à la perfection, avec des airs italiens de Haendel, tandis que le britannique Henry Purcell fera l'ouverture et la clôture du concert. Et pour ceux, nombreux, qui suivent régulièrement le jeune prodige, il saura les surprendre avec des oeuvres de ses concitoyens Tadeusz Baird (1928-1981), Mieczysław Karłowicz (1876-1909) et Paweł Łukaszewski (1968-).

Récital Jakub Józef Orliński, contre-ténor et Michal Biel, piano, mercredi 12 juin, 20h30, Sainte-Chapelle.

Lauranne Oliva et Christophe Dumaux à Saint-Germain-des-prés, le 19 juin

© Festival de Paris

Un chef d'oeuvre intemporel. Pour la deuxième affiche de ce Festival de Paris, la jeune soprano franco-catalane Lauranne Oliva et le contre-ténor Christophe Dumaux auront le plaisir de partager avec le public l'une des plus belles oeuvres de l'art sacré, le Stabat Mater de Pergolèse (1710-1736). L'une des partitions les plus célèbres au monde, et la dernière composée par l'Italien avant de mourir, à 26 ans. Le déjà grand spécialiste de Haendel et la toute nouvelle lauréate du concours Nouvelles Voix à l'Opéra Comique viendront sublimer ces sublimes évocations de la souffrance d'une mère face à la crucifixion de son enfant.

Une occasion unique de découvrir, sur une musique qui sied au lieu, la ravissante église de Saint-Germain-des-près, désormais totalement rénovée depuis la fin des travaux de la chapelle de la Vierge, en mars dernier. Et c'est Thibault Noally, à la tête de son ensemble Les Accents, qui viendra diriger les musiciens et chanteurs. Une évidence pour cette orchestre baroque qui s'est fait une spécialité du répertoire sacré italien.

Stabat Mater de Pergolèse, Lauranne Oliva, Christophe Dumaux, Ensemble Les Accents, mercredi 19 juin, 20h30, Église Saint-Germain-des-Prés.

Fatma Saïd au Théâtre de l'Oeuvre, le 20 juin

© James Bort/Warner Classics

L'art de la mélodie. L'Egyptienne Fatma Saïd peut s'enorgueillir d'une solide formation musicale en Allemagne, et restera à jamais la première de ses compatriotes à avoir fait son entrée à la Scala de Milan. «Ambassadrice de l'Orient au royaume de l'art lyrique», comme la présente le programme du festival, elle viendra proposer au public du théâtre de l'Oeuvre un florilège d'airs français, espagnols et arabes.

De quoi redonner à ce lieu sa destination de naissance, puisqu'elle était à l'origine une salle de concert, baptisée salle Berlioz, en témoigne son acoustique parfaite. Des airs de Maurice Ravel, Georges Bizet, Francis Poulenc, Manuel De Falla, Fernando Obradors, Sherif Mohie El Din, et Najeeb Hankash sont proposés dans un savant mêlange des genres, tandis que le pianiste écossais Malcolm Martineau fera jouer sa science de l'accompagnement pour l'occasion.

Récital Fatma Saïd, acc. Malcolm Martineau, jeudi 20 juin, 20H30, Théâtre de l'Oeuvre.

L'Olympia Symphonique et ses invités à l'Olympia, le 25 juin

La violoncelliste Astrig Sinarossian rendra hommage à Charles Aznavour, qui aurait eu 100 ans cette année. © Pauline Maillet

C'est une tradition du festival, et chaque année, le rendez-vous gagne en prestige, fête, émerveillement et plaisir. Pour la troisième édition de L'Olympia Symphonique, le classique et la pop investissent à nouveau la mythique salle parisienne en clôture du festival de Paris, et l'affiche à de quoi attirer tous les publics : Yarol et Melvil Poupaud, Victor Mechanick, Philippe Katerine ou encore François Morel se succèderont côté rock, pop et poésie, tandis que la soprano sud-africaine Pumeza Matshikiza, le ténor américain Jack Swanson et la mezzo française Floriane Hasler mettront à l'honneur des airs sublimes du répertoire classique.

De son côté, la violoncelliste franco-arménienne Astrig Siranossian rendra un tochant hommage à Charles Aznavour, dont on aurait célébrer les 100 ans cette année, lui qui fait partie intégrante de l'histoire de la mythqiue salle, née il y a 130 ans. Et pour coordonner et magnifier tous ces artistes, l’orchestre symphonique Les Frivolités Parisiennes, dirigé ce soir là par Quentin Hindley, saura brouiller les pistes et combler l'oreille de tous les amateurs de musique, savantes autant que populaire.

L'Olympia Symphonique, mardi 25 juin, 20h30, Olympia.