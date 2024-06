«J'aurais dû m'arrêter» : Céline Dion revient sur sa maladie et explique pourquoi elle n’a pas écouté son corps

Dans un nouvel extrait de son interview accordée à NBC News, qui sera dévoilée dans son intégralité ce mardi, Céline Dion est revenue sur les raisons qui l’ont poussée à ne pas écouter son corps.

Une sincérité touchante. Alors que l’intégralité de son interview accordée à NBC News sera dévoilée, ce mardi 11 juin, en prime time sur la chaîne américaine, Céline Dion est revenue sur sa maladie dans un nouvel extrait partagé sur les réseaux. La star de 56 ans a expliqué ne pas avoir pris le temps de comprendre ce qui se passait, et d'en révéler les raisons.

«J'aurais dû m'arrêter, prendre le temps de comprendre ce qui se passait», a ainsi expliqué l'interprète de «My heart Will go on», avant de poursuivre : «Mon mari, lui aussi, luttait pour sa propre vie». «Je devais élever mes enfants. Je devais me cacher. Je devais essayer d'être une héroïne. Je sentais mon corps me quitter, je m'accrochais à mes propres rêves», continue-t-elle, très émue.

Elle est également revenue sur les raisons qui l'ont poussée à finalement révéler sa maladie publiquement, soulignant que mentir était pour elle un «fardeau trop lourd». «Je ne pouvais plus le faire», dit-elle, expliquant toutefois qu'à l'époque «nous ne savions pas ce qui se passait».

Céline Dion is further opening up about her health and why she decided to publicly share her diagnosis of stiff person syndrome. https://t.co/xwc6F1Xr6F

— NBC News (@NBCNews) June 10, 2024