«Johnny était un homme généreux et tolérant qui a même toléré des gens qui l’ont trahi» : Philipe Labro se prête à la confidence sur le «taulier» chez Jordan de Luxe

Invité de Jordan de Luxe ce mardi 11 juin sur C8, Philippe Labro s’est livré à quelques confidences sur son amitié avec Johnny Hallyday et le décès de la star, en décembre 2017.

Un touchant témoignage. Invité ce mardi, sur le plateau de l’émission «Chez Jordan», diffusée sur C8, le journaliste et auteur Philippe Labro est revenu sur sa profonde amitié avec Johnny Hallyday, décédé d’un cancer du poumon en décembre 2017. Il s’est remémoré les derniers moments passés avec la star, pour qui il a écrit plus d’une vingtaine de chansons.

Interrogé sur la dernière fois qu’il a vu Johnny Hallyday, Philippe Labro a confié avoir partagé un moment avec la star «lors d’un dîner chez un copain». «Il n’allait pas bien du tout, on s’est mis à parler. Il m’a parlé de deux, trois personnes du showbusiness qui n’étaient pas forcément des génies et on s’est marré», explique Philippe Labro sans vouloir donner de noms. «Johnny avait-il de l’animosité pour certaines personnes du milieu ?», le relance alors Jordan de Luxe.

«Johnny, c'était la grâce et la générosité»

Une question à laquelle Philippe Labro a répondu par la négative, soulignant la grandeur d’âme de l’interprète de «Que je t’aime». «Johnny était un homme très généreux et très tolérant. Il a même toléré des gens qui l’ont trahi et qui sont revenus chez lui. Il avait une grande largesse d’âme. Johnny c’était la grâce et la générosité», souligne le journaliste et auteur, qui a été son ami durant plus de cinquante ans.

Revenant également sur les obsèques de Johnny à Hallyday à l'église de la Madeleine - où Philippe Labro a prononcé un touchant discours - il s’est remémoré un autre moment difficile : sa bouleversante visite au Val-de-Grâce pour aller «rendre hommage à ce garçon (qu'il) aimait». «Quand vous êtes dans un cercueil, on vous a habillé, on vous a un peu maquillé, vous n’êtes plus le même homme», confie-t-il. «Il n’empêche que quand je me penche vers lui, qu’est-ce que je vois, je vois notre amitié», a-t-il expliqué. «Je vois tout ce qu’on a fait ensemble. Je vois le moment génial où il a chanté pour la première fois un texte dont je suis très fier "Poème sur la 7e"», poursuit Philippe Labro, à l’origine de plusieurs titres interprétés par le taulier, dont le célèbre «Oh ! Ma jolie Sarah».

Aujourd’hui, Philippe Labro a également confié ne plus être en contact avec le clan de l'artiste, qui s’entredéchire autour de la succession de la star, et ne pas savoir ce qu'il advient. «Laeticia vit sa vie, David (Hallyday) est de son côté un type remarquable, mais moi j’ai tiré un trait là-dessus. C’est une page qui s’est fermée. Je ne m’occupe pas de ça. Les affaires de famille, ce sont des affaires de famille», conclut-il.