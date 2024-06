«The Last of Us» : Catherine O'Hara parle du tournage «intense» de la saison 2

L’actrice Catherine O’Hara, vue dans «Maman j’ai raté l’avion» et «Bienvenue à Schitt's Creek», évoque le tournage «intense» de la saison 2 de «The Last of Us».

«Guest» dans la suite tant attendue de la série «The Last of Us» avec Pedro Pascal et Bella Ramsey, l’actrice Catherine O'Hara a confié combien le tournage avait été «intense». «Dans ‘The Last of Us’, tout ce que je peux dire, c'est que mon personnage apparaîtra durant trois épisodes (sur 7, ndlr). J'y croiserai Joel (Pascal) et Ellie (Ramsey), et... c'est à peu près tout ce que je peux dévoiler, désolé ! Mon premier jour de tournage, je l'ai passé à 100% au côté de Pedro, c'était merveilleux, et mon deuxième, c'était pareil mais avec Bella. Le fait de démarrer directement avec eux m'a plongée tout de suite dans la série», a déclaré l’actrice, selon les propos rapportés ce 10 juin par Première.

«Ce sont deux personnes adorables, a ajouté la star de «Maman j’ai raté l’avion» et «Bienvenue à Schitt's Creek» et bientôt à l’affiche de «Beetlejuice, Beetlejuice». «De bons acteurs, évidemment, mais qui sont également dotés d'un sens de l'accueil exceptionnel. Je me suis sentie la bienvenue, même si autour de nous, tout était si intense», a-t-elle confié, se gardant bien de révéler de quelconques indices sur le scénario. «Je ne peux rien détailler, enfin si vous avez vu le début, vous voyez de quoi je parle ! (rires) Je ne sais pas comment leurs personnages font, mentalement, pour s'accrocher. Je ne sais pas non plus comment font ces acteurs pour être aussi adorables entre les prises. Bien sûr, ils ne vivent pas ces horreurs, eux, mais quand même : tourner des scènes aussi fortes et rigoler autant pendant les pauses, c'est fou ! Ils savent parfaitement faire la part des choses, ils sont à fond, et j'ai apprécié de pouvoir observer cela en direct : les voir devenir Joel et Ellie, à 100%, puis redevenir Pedro et Bella... C'était intense, ça, je peux vous le dire !», a-t-elle conclu.

Toujours dans les mains expertes de Craig Mazin et Neil Druckmann pour HBO, la saison 2 de «The Last of Us» n’a pas encore de date de diffusion sur MAX. La saison 1 est disponible sur la plate-forme.