Le concert du 14-juillet à Paris ne se tiendra pas sous la Tour Eiffel

Le producteur du grand concert du 14-juillet, C Major Entertainement, a annoncé, sur son compte Instagram, que l'événement n'aura pas lieu sous la Tour Eiffel, mais devant l'Hôtel de Ville cette année.

Cette année, les célébrations du 14-juillet vont déroger à la règle. En raison de la concomittance des Jeux olympiques, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août, le grand concert du 14-juillet, prévu habituellement sous la Tour Eiffel, se déroulera devant l'Hôtel de Ville.

Le producteur C Major Entertainement a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram, lundi, en détaillant le programme musical prévu à partir de 21 heures.

La pianiste d’origine géorgienne Khatia Buniatishvili, naturalisée française et aujourd'hui installée en Suisse, et le pianiste chinois Lang Lang seront notamment accompagnés des frères Capuçon, au violon et au violoncelle. L'américaine Nadine Sierra et la française Gaëlle Arquez, toutes deux sopranos, feront le déplacement.

Le défilé du 14-juillet, sous le signe de l'olympisme, sera célébré dans une version réduite organisée sur l'avenue Foch – pour la deuxième fois, après 1918. Le nombre de participants (4.000) sera réduit, pour des raisons de sécurité. La flamme sera honorée en ce jour de fête nationale.