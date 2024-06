Le Seigneur des Anneaux : Ian McKellen prêt à reprendre le rôle de Gandalf «si je suis encore en vie»

Dans un entretien accordé au site britannique The Times of London, Ian McKellen a confié être prêt à reprendre le rôle de Gandalf dans le film «The Hunt of Gollum». À condition d'être «encore en vie», a-t-il plaisanté.

Toujours prêt. Actuellement à l’affiche de la pièce de théâtre «Player Kings» à Londres, Ian McKellen a confirmé être au courant qu’un nouveau film tiré de la saga «Le Seigneur des Anneaux» baptisé «The Hunt of Gollum» (La Chasse de Gollum, en VF) allait voir le jour en 2026. Et que le personnage de Gandalf, qu’il a incarné dans les précédentes productions, pourrait faire son retour à l’écran. Même si rien n’est encore officiel.

«Il n’y a aucun script, aucune offre, aucun plan», a-t-il indiqué au site britannique The Times of London qui l’a interrogé à ce propos. À la question de savoir s’il serait intéressé d’incarner à nouveau le personnage imaginé par J.R.R Tolkien, le comédien de 85 ans s’est contenté de répondre, non sans malice : «Si je suis encore en vie».

Pas de retraite en vue

En mai dernier, le grand patron de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a confirmé qu’un nouveau film de la saga «Le Seigneur des Anneaux» baptisé «The Hunt of Gollum» allait voir le jour, avec Andy Serkis à la réalisation – et dans le rôle de Gollum – et Peter Jackson à la production. L’écriture du scénario a été confiée à Fran Walsh et Philippa Boyens, partenaires de longue date du réalisateur de la première trilogie, avec l’aide de Phoebe Gittins et Arty Papageorgiou.

Ian McKellen, qui a incarné Gandalf dans les deux précédentes trilogies – «Le Seigneur des Anneaux» et «Le Hobbit» – a toujours clamé haut et fort son refus de prendre sa retraite.

«Prendre ma retraite pour faire quoi ? Je n’ai jamais manqué de travail, et je suis conscient qu’à tout moment, il peut se passer quelque chose qui m’empêchera de travailler à jamais. Mais tant que mes genoux tiennent le coup et que ma mémoire reste intacte, pourquoi ne pas continuer ? J’ai l’impression que je m’en sors plutôt bien en tant qu’acteur désormais», avait-il confié au site américain Variety en 2023.