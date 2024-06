«Les Guetteurs» : Qui est Ishana Shyamalan, enfant de la balle dont le film sort cette semaine ?

La réalisatrice Ishana Shyamalan sort son premier film, «Les Guetteurs», ce mercredi 11 juin. Héritière d'un nom connu du cinéma, la jeune femme espère, avec ce film d'horreur, créer son propre style, tout en y mêlant son histoire personnelle.

«Sixième Sens», «Incassable», «Split», le nom de Night Shyamalan éveille, au cinéphile amateur ou aguerri, des émotions sincères. Le réalisateur, originaire de Mahé, ville du territoire de Pondichéry, en Inde, a inspiré de nombreux confrères en se révélant être l’un des meilleurs maîtres du thriller de sa génération.

Durant sa carrière, Manoj Nelliyattu Shyamalan, de son vrai nom, a également eu deux filles, dont Ishana Night Shyamalan. Née à Philadelphie, aux Etats-Unis, puis diplômée de la Tisch School of the Arts (ou plus communément Tisch ou TSoA), l'une des quinze écoles de l'université de New York, Ishana sort son premier film, mercredi 12 juin, intitulé «Les Guetteurs».

Une ode à son histoire personnelle

Le synopsis est une ode à son histoire personnelle. «Bercée par les films d'horreur très jeune», comme elle l'avait déclaré en juillet 2021 pour le magazine Variety, Ishana Shyamalan a naturellement décidé de signer son premier film en tant que réalisatrice par une fable horrifique.

Mina, interprétée par Dakota Fanning, trouve refuge dans une maison occupée par trois personnes, contraintes de respecter une règle capitale : la nuit, ils sont observés à travers la vitre par les habitants des lieux, sans parvenir à les voir. Dans cette oeuvre intrigante teintée de fantastique, Ishana Night Shyamalan livre son évolution cinématographique, proche de sa maturité.

dans l'ombre de son père

Ce film familial – elle collabore régulièrement avec sa grande soeur Saleka, chanteuse et actrice américaine –, arrive après des années dans l'ombre de son père. Ishana Shyamalan a réalisé et écrit plusieurs épisodes de la série télévisée d'horreur «Servant», sortie en 2019 et pour laquelle son père était le réalisateur.

Elle a également servi d'assistante dans certains films de son père, «Old» (2021) et «Knock at the Cabin» (2023). En février 2023, elle a finalement annoncé qu'elle ferait ses débuts en tant que réalisatrice avec le film d'horreur «Les Guetteurs». Le film sort ce 12 juin dans les salles françaises, produit par son père.