Mort de Françoise Hardy : quand la chanteuse se confiait sur son enfance difficile

Décédée le 11 juin 2024, Françoise Hardy s’était confiée sur son enfance difficile à plusieurs reprises, principalement dans ses livres, où elle évoquait son père absent, sa sœur malade, sa mère trop protectrice, ou encore la cruauté de sa grand-mère.

La vie est un combat. C’est dans le livre «Chanson sur toi et sur nous», publié en 2021 (ed. Equateurs), dans lequel elle réunit toutes les chansons écrites au cours de ses 55 années de carrière qu’elle accompagne d’histoires sur sa vie personnelle, mais aussi dans ses mémoires «Le Désespoir des singes et autres bagatelles» publié en 2008 (ed. Robert Laffont), que Françoise Hardy s’était exprimée librement sur son enfance difficile dans une famille brisée, avec un père absent qu’elle ne voyait que deux à trois fois par an, le temps d’un déjeuner. Ce dernier est décédé en 1981 après avoir découvert son homosexualité.

Elle avait également une sœur, Michèle, d’un an et demi sa cadette, «qui n'a jamais éprouvé de sentiments pour personne et qui pratiquait le chantage affectif», avait-elle expliqué. Schizophrénique, paranoïaque et suicidaire, celle qui était une enfant non-désirée souffrait de graves troubles mentaux, et faisait vivre un calvaire à ses proches jusqu’à son décès en 2004. «Elle a eu une vie terrible. Elle est décédée. Je n'en parle pas», avait ajouté la chanteuse dans ses mémoires «Le Désespoir des singes et autres bagatelles».

Un terreau traumatique

Françoise Hardy a révélé avoir entretenu des relations difficiles avec sa mère, qui a déclaré la maladie de Charcot avant de faire le choix de mourir par euthanasie en 1991, et sa grand-mère, qui était particulièrement cruelle avec elle, qu’elle pointe comme la raison de son manque de confiance en elle. «La survalorisation de ma mère qui vivait totalement seule et croyait que je ferais de brillantes études, car je me donnais un mal fou pour lui ramener de bons résultats de l'école, et les incessants rabaissements pleins de mépris de ma grand-mère ont beaucoup joué», précisait-elle au site du journal Le Parisien en avril 2021.

Par conséquent, Françoise Hardy avait développé de nombreux complexes, se trouvant trop laide, trop maigre, ou avec de trop grands pieds. Elle parviendra toutefois à calmer ses angoisses à certaines occasions, comme cette fois où, en 1968, elle découvre les mots de Mick Jagger à son propos dans une interview accordée au magazine Mademoiselle Âge Tendre. «Mick Jagger a déclaré que j'étais son idéal féminin. Ça a été un coup de tonnerre !», se rappelait-elle.