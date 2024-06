«Ça passe» : l'irrésistible spectacle de l'humoriste Laura Felpin arrive ce mercredi sur CANAL+

«Ça passe», le premier spectacle de Laura Felpin, récompensé par un Molière en 2023, est diffusé ce mercredi 12 juin sur CANAL+.

Après avoir fait salles combles et remporté un Molière de l’humour en 2023 (face à son idole Florence Foresti, avec qui elle a fait un duo inoubliable aux César en 2020), «Ça passe», le premier spectacle de Laura Felpin, arrive ce mercredi sur CANAL+.

L’humoriste alsacienne de 34 ans, repérée sur Quotidien et ses vidéos sur YouTube et Instagram, inoubliable Annick dans la série «Le Flambeau» au côté de Jonathan Cohen, et bientôt au casting de la comédie romantique «L’amour c’est surcoté», est devenue une humoriste incontournable.

Elle apparaît à 6 ans en CP sur l’affiche de ce spectacle co-écrit avec Eric Salaun, son ami depuis plus de dix ans. Sensible et ultra-personnel, «Ça passe» parle d’elle - le «ça passe» du titre faisant référence à ce qu’elle a désamorcé grâce à l’humour - mais aussi de nous et tous ceux qui nous entourent ou qu'on a un jour forcément tous croisés, des personnages qu'elle croque de manière extrêmement subtile dans leurs mots, leurs menus gestes... Le fruit d'un extraordinaire sens de l'observation.

Vous aimez Laura Felpin (et je vous comprends tellement) ? @canalplus proposera le mercredi 12 juin à 21h de découvrir son spectacle "Ça passe" pic.twitter.com/yya57zTQjA — Emilie Lopez (@emilielopez) May 21, 2024

Il y a notamment Vanessa Poteau, une vendeuse de cosmétiques très passive-agressive, Laetitia Goulard, une influenceuse un peu décérébrée, ou encore la petite dame sexagénaire dans le train qui envoie des textos en tapant avec l’index sur son téléphone, sa préférée, dit-elle, car inspirée de sa propre mère.

«Je pense que je suis un peu tous ces personnages-là, j’arrive à être autant caillera qu’assez distinguée», a-t-elle confié à Mouloud Achour dans Clique cette semaine.

On rit beaucoup, énormément, même follement, on est ému aussi de temps en temps, profondément même lorsqu'elle parle de ses grands-mères italienne et vietnamienne. C'est ce qu'on appelle le talent. Une évidence que cette fille-là était née pour la scène et faire rire aux larmes la galerie en toute circonstance.

On ne saurait donc trop recommander de regarder son show. «Ça passe» sera diffusé ce mercredi 12 juin à 21h sur CANAL+, et disponible sur MyCanal. En attendant, on ne résiste pas à l'envie de revoir une des vidéos hilarantes dont Laura Felpin a le secret, et qu'elle a postée sur un compte Insta (qui devrait être remboursé par la sécurité sociale.. tant ses effets sont positifs).