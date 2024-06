Gladiator 2 : des images de Paul Mescal en gladiateur dévoilées

Paul Mescal présente une forme athlétique sur les premières photos prises sur le tournage de Gladiator 2, dévoilées ce mardi.

La tenue de Gladiateur lui va à ravir. Paul Mescal, 28 ans, est la star du film Gladiator 2. Il prend le relais de Russell Crowe dans cette suite très attendue, de nouveau réalisée par Ridley Scott.

Dans les premières images prises sur le tournage, l’acteur sexy de la série «Normal People» apparaît vêtu d’une armure, transpirant avec du sang coulant de sa tête.

Paul Mescal on the set of ‘GLADIATOR ll’ https://t.co/JDvJl1CAyX — Film Updates (@FilmUpdates) June 11, 2024

Paul Mescal incarne Lucius, fils de Lucilla (Connie Nielsen dans Gladiator) et neveu de Commode (Joaquin Phoenix). Le garçon était joué par Spencer Treat Clark (Incassable) dans le premier film.

More "unofficial" Gladiator II behind-the-scenes photographs available here:https://t.co/SUMfQzbOor pic.twitter.com/JTsIWV52YI — The Ridley Scott Archives (@RidleyScottArch) June 11, 2024

Bien que l'intrigue soit encore secrète, il semble que Lucius subisse un sort similaire à celui de Maximus (Crowe), à savoir combattre avec bravoure dans des arènes.

Un premier visuel du film de Ridley Scott avait été dévoilé à la CinemaCon de Las Vegas.

EXCLUSIVO! Primeira arte de #Gladiador2 aqui na #CinemaCon em Las Vegas.





O primeiro trailer pode ser exibido aqui no painel da Paramount, dia 11 de abril!





Fica ligado que traremos a cobertura COMPLETA… pic.twitter.com/HSeLWtYBf8 — CinePOP (@cinepop) April 6, 2024

«Ce que l'on fait dans sa vie, résonne dans l'éternité», peut-on lire sur le bouclier présent sur l'affiche. Maximus avait scandé cette phrase à ses troupes dans le premier volet.

SOMETHING ABOUT IT. pic.twitter.com/7tlusRT5E5 — best of paul mescal (@paulmescalfiles) June 11, 2024

Pour interpréter ce personnage, Paul Mescal s’est rendu à la salle de sport pendant plusieurs mois. «À chaque fois qu'on me demande si j'ai commencé à faire de la musculation, je réponds : Comment ça, ça ne se voit pas ?», avait confié l’acteur à Variety lors des Independent Spirit Awards.

Sorti il y a vingt-trois ans, «Gladiator» avait notamment reçu cinq Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur pour Russell Crowe, et avait rapporté la somme impressionnante d'environ 546 millions d'euros au box-office.

Gladiator 2, arrivera le 20 novembre 2024 au cinéma.