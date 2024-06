Gladiator 2 : Russell Crowe reconnaît ressentir une pointe de jalousie concernant la suite

Invité de l’émission «Kyle Meredith with…» sur YouTube, Russell Crowe a confié se sentir «légèrement mal à l’aise» à propos de «Gladiator 2», la suite du film réalisé en 2000 par Ridley Scott, qui a permis à la carrière de l’acteur de décoller à Hollywood.

Un sentiment partagé. En 2000, la carrière de Russell Crowe a pris un tournant décisif après sa performance dans la peau du personnage de Maximus Decimus Meridius dans «Gladiator», film réalisé par Ridley Scott, qui lui permettra de remporter l’Oscar du meilleur acteur, et d’enchaîner les rôles prestigieux à Hollywood. Le comédien néo-zélandais de 60 ans affirme toutefois se sentir «légèrement mal à l’aise» à propos de la suite, attendue le 20 novembre prochain au cinéma.

«Je suis légèrement inconfortable à l’idée qu’ils fassent une suite, vous savez. Parce que mon personnage est mort, et je n’ai aucun mot à dire sur la manière dont cela doit se passer. J’ai eu vent de la manière dont certaines choses sont faites. Je me dit : ‘Non, non, non, ce n’est pas le cheminement moral de ce personnage en particulier’. Mais bon, je ne peux rien dire. Ce n’est pas mon rôle. Je suis six pieds sous terre. Donc on verra à quoi ça ressemble», a-t-il expliqué au micro de l’émission «Kyle Meredith with…», sur YouTube.

Mélancolie et jalousie

Russell Crowe a souligné l’importance de ce film dans sa carrière, et la manière dont il lui a ouvert des portes à Hollywood, et la relation particulière qu’il entretient avec ce personnage. «Il a forcément un sentiment particulier, pour être tout à faire honnête. Un sentiment de mélancolie, un sentiment de jalousie. Parce que je me souviens que j’avais des tendons avant», ajoute-t-il, faisant référence à la grave blessure qu'il avait subie sur le tournage du film.

Réalisé par Ridley Scott, «Gladiator 2» verra Paul Mescal incarner le rôle de Lucius, fils de Lucilla, qui sera à nouveau campée par l'actrice Connie Nielsen, et neveu de l’Empereur Commode, interprété par Joaquin Phoenix dans le premier opus. Ce dernier souhaite marcher dans les pas de Maximus, pour lequel il voue une admiration sans borne. Il y donnera la réplique à Pedro Pascal (The Last of Us), qui jouera un chef militaire qui se retrouve dans l’arène après avoir refusé d’envoyer de jeunes Romains se faire massacrer sur le champ de bataille.

Denzel Washington ( Equalizer) incarnera un ancien esclave qui tentera de guider Lucius vers une révolution vengeresse. Fred Hechinger («The White Lotus») et Joseph Quinn («Stranger Things») incarnent quant à eux respectivement les co-empereurs Geta et Caracalla. Selon les premiers retours d’une partie de la presse américaine, qui a pu voir un extrait en avril dernier, ce second volet s’annonce sanglant et violent, avec des scènes de combats à couper le souffle.