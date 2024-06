«Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim» ovationné au Festival du film d’animation d’Annecy

Les vingt premières minutes du film événement «Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim» ont été projetées, ce mardi 11 juin, au Festival du film d’animation d’Annecy. Elles ont été accueillies par une ovation des spectateurs présents dans la salle.

Un enthousiasme débordant. La projection des vingt premières minutes du film événement «Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim», ce mardi 11 juin, au Festival du film d’animation d’Annecy, a été suivie par une ovation du public, rapporte le site américain Variety. Le réalisateur Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell) a expliqué s’être à la fois inspiré de l’œuvre littéraire de J.R.R Tolkien, mais aussi de son adaptation au cinéma par Peter Jackson et Fran Walsh.

L’histoire de «La Guerre des Rohirrim» se déroule près de 200 ans avant que Bilbo Sacquet ne trouve l’anneau de pouvoir, et se concentre sur le roi du Rohan, Helm Hammerhand (doublé par Brian Cox dans la version originale), ainsi que sur sa fille, la princesse Héra, avec en toile de fond une bataille légendaire qui va être menée sur la Terre du Milieu.

«Il y a tellement de force dans ce récit», a lancé Kenji Kamiyama lors de la présentation à laquelle participait également Andy Serkis, qui va réaliser et tenir le rôle principal d’un autre projet intitulé «Le Seigneur des Anneaux : The Hunt of Gollum». «Les fans vont devenir fous devant ce film», s’est enthousiasmé ce dernier. «Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim» est attendu dans les salles françaises à partir du 11 décembre 2024.