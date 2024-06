Mort de Françoise Hardy : Elijah Wood, Chuck D... Les stars internationales lui rendent hommage

Le départ de Françoise Hardy, décédée à l’âge de 80 ans ce mardi 11 juin, a soulevé une vague de tristesse. Les hommages sont nombreux en France mais aussi à l'étranger, en témoigne les réactions d'Elijah Wood ou de Chuck D, membre emblématique de Public Ennemy.

Françoise Hardy, qui luttait depuis de nombreuses années contre la maladie, n’est plus. Son fils Thomas Dutronc a annoncé la déchirante nouvelle ce mardi soir. Figure des sixties, l’autrice, compositrice et interprète mais aussi actrice et égérie des grands couturiers était une véritable icône, en France, mais aussi dans le monde où sa voix cristalline et ses paroles mélancoliques touchaient universellement au cœur.

Françoise Hardy s’était fait connaître à seulement 18 ans, avec son premier tube «Tous les Garcons et les Filles» en 1962, et son succès ne s’était jamais démenti depuis puisque encore en 2023, Rolling Stone en avait fait la seule artiste française à figurer, à la 162e place, dans la liste des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps.

Le magazine américain estime notamment que celle qui «incarnait simultanément la fraîcheur française et la chaleur gauloise», avait livré une interprétation de «Suzanne» de Leonard Cohen «peut-être la plus évocatrice jamais enregistrée».

Rolling Stone rappelle aussi l'admiration qu'elle suscitait chez les artistes, comme celle que le chanteur et prix Nobel Bob Dylan lui portait. Ce dernier lui avait dédié un poème au dos de son album, «Another Side of Bob Dylan». Variety rapporte que Françoise Hardy avait raconté que lorsqu’il était venu à Paris, en mai 1966, pour donner son premier concert, il avait refusé de remonter sur scène si elle n'acceptait pas de le rencontrer. David Bowie avait confié avoir été amoureux d'elle et pour Mick Jagger, elle était tout simplement la «femme idéale».

Françoise Hardy suscitait aujourd'hui encore l’admiration des jeunes générations, certains ayant peut-être découvert sa musique grâce à Wes Anderson, qui avait utilisé «Le temps de l’Amour» sur la BO de «Moonrise Kingdom». Emily, le personnage de la très populaire série «Emily in Paris», rendait hommage à Françoise Hardy au début de l’épisode 3 de la saison 1, en portant un t-shirt blanc à l’effigie de la chanteuse.

Peiné d'apprendre sa disparition, l'acteur Elijah Wood lui a rendu hommage, rappelant ainsi que Françoise Hardy a aussi marqué de son empreinte le cinéma mondial, elle qui avait notamment joué dans «Grand Prix» de John Frankenheimer, et «What’s new, Pussycat ?» de Clive Donner. L’acteur du «Seigneur des Anneaux» a posté le message «Au revoir, Françoise Hardy», accompagné d'une photo en noir et blanc.

au revoir, Françoise Hardy pic.twitter.com/zlwps0zZSW — Elijah Wood (@elijahwood) June 12, 2024

Graham Coxon, guitariste de Blur qui en 1994 avait convié la chanteuse sur son titre «To the end (La comédie)», a écrit : «Adieu, Françoise. Ravi de vous voir connue même peu de temps.x»

Farewell, Francoise. Nice to have known you for just a little while.x pic.twitter.com/1ocBBhJbZY — graham coxon (@grahamcoxon) June 12, 2024

Tim Burgess, chanteur des Charlatans, lui a dit «au revoir».

Au revoir Françoise Hardy pic.twitter.com/IwKEwtjX0y — Tim Burgess (@Tim_Burgess) June 11, 2024

Le musicien canadien Ron Sexsmith a salué «l’incroyable Françoise Hardy. Quand je vivais au Québec en 1985, j’écoutais beaucoup son album Gin tonic. Triste nouvelle.»

RIP the incredible Francois Hardy



When I lived in Quebec in 85 I used to listen a lot to an album of hers called "Gin Tonic" Sad news RS pic.twitter.com/V4viPzkTpq — Ron Sexsmith (@RonSexsmith) June 12, 2024

Le rappeur Chuck D, cofondateur de Public Enemy, a lui aussi rendu hommage avec un portrait au feutre de la chanteuse, rappelant avoir trouvé des trésors vintage dans sa musique et lui souhaitant de «reposer en rythme».