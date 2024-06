Mort de Françoise Hardy : l'artiste, séparée de Jacques Dutronc depuis près de 40 ans, n'avait jamais divorcé

Françoise Hardy s'est éteinte ce 11 juin 2024 à l'âge de 80 ans. Avec Jacques Dutronc, elle a formé un couple iconique des années yéyé. Séparés en 1987 après vingt ans de relation, les deux artistes n’ont pourtant jamais divorcé.

Toujours mariés sur le papier. Décédée ce 11 juin 2024 à 80 ans, l’auteure, interprète et compositrice Françoise Hardy a formé un couple mythique avec Jacques Dutronc. Une grande histoire d'amour complexe, qui a commencé en septembre 1967. Françoise Hardy est alors âgée de 23 ans, Jacques Dutronc a un an de plus.

Couple phare des années yéyé, les deux stars ont accueilli, en 1973, un fils unique prénommé Thomas. C'est finalement sur le tard, après quatorze ans de relation, qu'ils ont décidé de se marier le 30 mars 1981, en Corse. Un mariage qui s'est déroulé six ans avant que les amants ne se séparent.

En effet, après vingt ans d'une romance qui fut loin d'être un long fleuve tranquille, notamment en raison des nombreuses infidélités du chanteur, Françoise Hardy a quitté l'interprète de «Et moi, et moi, et moi» en 1987.

Françoise Hardy et Jacques Dutronc sont restés très proches

Une rupture qui ne les a pas empêchés de rester très attachés l'un à l'autre tout au long de leur vie, et ce même trente-cinq ans après leur séparation. «Jacques aura été l'homme de ma vie», avait déclaré Françoise Hardy en juillet dernier dans les colonnes du JDD, elle qui n'a jamais divorcé. Le chanteur, qui a de son côté refait sa vie en 1997 avec Sylvie Duval, maquilleuse rencontrée sur le tournage de «Place Vendôme», n'a pas non plus souhaité passer devant le tribunal pour officialiser leur séparation.

«Bah non, je ne me suis pas marié pour divorcer», déclarait le chanteur de 80 ans, en novembre dernier dans l’émission «Sept à Huit», donnant déjà de tristes nouvelles de l'état de santé de Françoise Hardy, atteinte d'un cancer du pharynx depuis plusieurs années. Une femme dont il avait salué «le courage» et qui a incontestablement profondément marqué son existence. «Françoise a sauvé ma vie», avait ainsi assuré Jacques Dutronc à nos confrères de Paris Match, en novembre dernier.