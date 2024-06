Paddington 3 : l'ours embarque dans une aventure en pleine jungle dans la première bande-annonce

Attendu en salle le 5 février 2025, «Paddington au Pérou» verra le petit ours embarquer dans une incroyable aventure dans son pays d’origine, à la recherche de sa tante Lucy. Emily Mortimer, Olivia Colman et Antonio Banderas seront présents au générique de ce troisième opus.

Cachez les pots de confiture. StudioCanal vient de dévoiler la première bande-annonce de «Paddington au Pérou» qui voit Doug Wilson succéder à Paul King derrière la caméra. Ce troisième volet verra le petit ours rendre visite à sa bien-aimée tante Lucy au Pérou, où elle réside dans une maison de retraite spécialisée.

Accompagné de la famille Brown, Paddington apprend une fois sur place qu’elle s’est lancée dans une quête au fin fond de la jungle, sans donner de nouvelles depuis. Le petit ours et sa famille d’accueil décident alors de partir à sa recherche. Et tous s’engagent dans une aventure dans la forêt amazonienne qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.

Attendu en salle le 5 février 2025 en France, «Paddington au Pérou» verra Ben Whishaw prêter sa voix à l’ourson dans la version originale, et par Guillaume Gallienne dans la version française. Olivia Colman incarnera une sœur joueuse de guitare en charge de veiller sur les pensionnaires de la maison de retraite, tandis qu’Antonio Banderas sera le séduisant capitaine d’un bateau. Hugh Bonneville reprend le rôle de Mr Brown. Emily Mortimer remplace Sally Hawkins dans le rôle de son épouse. Julie Walters reprend le rôle de Madame Bird, et Imelda Staunton (The Crown) sera tante Lucy.