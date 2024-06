«Peaky Blinders» : l'adaptation sur les planches de la série à succès débarque à Paris en 2025

L’adaptation scénique de la célèbre série «Peaky Blinders», sera donnée à Paris pour 21 représentations exceptionnelles à la Seine musicale, en mars 2025. Le spectacle a été adapté par le créateur de la série, Steven Knight, en personne.

Du petit écran à la scène. La famille Shelby et son gang débarque sur les planches en France. Adapté de la mythique série «Peaky Blinders», le spectacle «Peaky Blinders : the Redemption of Thomas Shelby», écrit par le créateur de la série Steven Knight en personne, arrive à Paris en 2025, ont annoncé ce mercredi 12 juin TS3 et Fimalac Entertainment dans un communiqué.

Après avoir déjà réuni 100.000 spectateurs outre-Manche lors de sa première tournée au Royaume-Uni en 2022, le spectacle créé par la compagnie britannique Rambert Dance - la plus ancienne de Grande-Bretagne - sera donné pour 21 représentations exceptionnelles, du 11 au 30 mars 2025, à la Seine Musicale.

Luttes, trahisons et séduction sur scène

Interprété par 18 danseurs et danseuses du Rambert Dance, «Peaky Blinders : the Redemption of Thomas Shelby» transpose sur scène l’histoire de la famille Shelby, emmenée par Thomas Shelby et son gang de criminels au lendemain de la Première Guerre mondiale dans la ville de Birmingham. Luttes, trahisons et séduction, seront évidemment au programme alors que Thomas Shelby tombe sous le charme de Grace Burgess, envoyée en mission pour infiltrer son gang.

Un spectacle qui sera donné sur une musique live qui reprendra notamment les morceaux phares de la série, de Nick Cave, Radiohead en passant par Anna Calvi.

Pour mémoire, la série de Steven Knight lancée en 2013 avec Cillian Murphy dans le rôle de Thommy Shelby, s’est achevée en juin 2022 après six saisons. Elle a remporté le BAFTA de la meilleure série dramatique en 2018 et va prochainement faire l'objet d'un long métrage réalisé par Steven Knight, et toujours interprété par Cillian Murphy, lauréat de l'Oscar du meilleur acteur pour «Oppenheimer». Le tournage doit commencer en septembre.