«Aubusson X Totoro» : un appel aux dons lancé pour la réalisation de la tapisserie XXL d'une scène culte d'Hayao Miyazaki

La campagne de financement de la tapisserie «La Sieste de Mei et Totoro», qui doit être réalisée par les prestigieux ateliers de tapisserie d’Aubusson, est depuis ce jeudi officiellement lancée sur la plate-forme KissKissBankBank.

Avis à tous les fans. Chérie par tous les amateurs du film d'animation culte «Mon voisin Totoro» de Hayao Miyazaki, la merveilleuse scène de la sieste de la petite Mei sur le gros ventre rond de Totoro va devenir une tapisserie XXL.

Organisé par la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, le projet de réaliser cette nouvelle œuvre de la collection événement «L’imaginaire de Hayao Miyazaki en tapisserie d’Aubusson», fait depuis ce jeudi 13 juin appel à la générosité de donateurs sur KissKissBankBank. La campagne se clôturera le 31 juillet 2024.

La Sieste de Mei et Totoro en tapisserie d’Aubusson sera la plus grande jamais réalisée par la Cité, avec plus de 31m2 tissés entièrement à la main.

«Nous nous attaquons à un véritable défi avec cette tapisserie monumentale, puisqu’il s’agira de la plus grande oeuvre entièrement tissée à la main et jamais réalisée par la Cité de la tapisserie depuis sa création en 2010, explique Emmanuel Gérard, le directeur de la Cité internationale de la tapisserie. C’est pour cette raison que nous lançons une campagne de financement participatif avec la plate-forme KissKissBankBank : nous souhaitons convier tous les amoureux de l’univers de Hayao Miyazaki à cette entreprise extrêmement importante pour la tapisserie d’Aubusson, et pour les relations culturelles et artistiques entre le Japon et la France», a-t-il ajouté.

180 kg de laine

Le coût de réalisation est estimé à 350.000 euros. Le travail nécéssaire sera de longue haleine et d'une minutie de tous les instants pour rendre hommage à la beauté magistrale de l'oeuvre de Miyazaki. L'ambition est que les spectateurs soient littéralement happés, enveloppés dans la scène.

Le temps de tissage est estimé à 2730 heures (pour quatre tapissiers travaillant conjointement). D’une dimension de 7,40 mètres sur 4,30, la tapisserie nécessitera pas moins de 180 kg de laine.

«L’univers merveilleux des oeuvres de Hayao Miyazaki comprend des contrastes forts de lumière et de textures. Pour récréer ces différentes effets, nous allons jouer avec diverses matières. Le fil de soie sera employé pour capter la lumière et interpréter, par exemple, la délicatesse des fleurs et des papillons puis la laine, plus mate, traduira les parties plus sombres afin de créer l’illusion du volume. La confrontation de ces différents fils apportera de la profondeur et permettra une réelle immersion dans l’image afin que chaque plan mène notre regard jusqu’à Totoro et Mes, et crée une sensation d’apaisement et de réconfort», explique Delphine Mangeret, cartonnière-coloriste et cheffe d’orchestre de la réalisation des tapisseries.

Qui Plus Est

Les contributeurs - dont les contributions sont défiscalisables - n'auront pas seulement la satisfaction de participer à un projet qui tisse un lien artistique fort entre la France et le Japon, ils auront aussi accès «à des contreparties exclusives. Ils auront notamment l’opportunité de rencontrer les acteurs du projet et de découvrir les coulisses de fabrication d’une tapisserie. Nous leur servons d’autres surprises qui seront dévoilées à l’occasion du lancement», promet le directeur de l’établissement.

Pièce maîtresse d'un grand projet

Cette tapisserie XXL est la poursuite d'un projet de grande ampleur. La Cité internationale de la tapisserie à Aubusson, porteuse d’un savoir-faire vieux de six siècle inscrit au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, a en effet entrepris de réaliser toute une série de tapisseries consacrée à l’oeuvre du maître de l’animation japonaise Hayao Miyazaki.

En partenariat avec le Studio Ghibli, quatre oeuvres monumentales - d'une beauté magistrale - ont déjà été réalisées : la magnifique «Ashitaka soulage sa blessure démoniaque», dont la lumière sublime subjugue (extrait de «Princesse Mononoké»), «Le Banquet du Sans Visage» («Le Voyage de Chihiro»), «Le Château ambulant» et «La Peur de Hauru» («Le Château ambulant») sont déjà tombées de métiers. Reste par ailleurs encore à tisser «Le Secret de la Fukai» («Nausicaä de la vallée du vent»).

Après la tombée de métier de la tapisserie réalisée à partir d'une image du film Princesse Mononoké de #HayaoMiyazaki, notre week-end spécial continue ! Retrouvez notre programmation ici : https://t.co/TBAIsSAA0C @ButaGhibli

@GhibliFR @AmbJaponFR @Studioghiblifr pic.twitter.com/5m3n83f15m — Cité internationale de la tapisserie - Aubusson (@CiteTapisserie) March 26, 2022

Le tissage de «La sieste de Mei et Totoro» sera effectué sur une durée de 18 mois, à partir du 4e trimestre 2024.