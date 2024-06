James Bond : les producteurs de la saga bientôt récompensés par un Oscar d’honneur 

Les producteurs de «James Bond» recevront en novembre prochain un Oscar d’honneur. Il récompensera une carrière dédiée à la saga à succès «007», dont une suite est attendue par les fans, même si l'identité du héros reste un mystère.

Les producteurs des films de la saga «James Bond» recevront un Oscar d'honneur, le prix Thalberg, lors d'une cérémonie en novembre prochain, a annoncé mercredi l'Académie. Les demi-frères et sœurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli sont aux manettes de cette saga d'espionnage depuis «GoldenEye», sorti en 1995 après que le père de Mme Broccoli, Albert, leur a passé la main.

Ils ont produit neuf films de la saga, avec Pierre Brosnan, puis Daniel Craig dans le rôle de 007. Ils sont notamment les auteurs de l’énorme succès Skyfall, dont les recettes dépassent le milliard d’euros au box-office.

Wilson et Broccoli ont également produit et exécuté des projets de films tels que «Film Stars Don't Die in Liverpool», «Nancy», «The Rhythm Section», «Till» et «The Accidental Getaway Driver». Ils dirigent la Broccoli Foundation, fondée par Dana et Albert R. (Cubby) Broccoli pour soutenir les arts, la médecine et l'éducation. Barbara Broccoli est la deuxième femme à recevoir le prix Thalberg.

Le prochain «007» reste toujours un mystère

Ce prix «témoigne de leur succès en tant que producteurs de la populaire saga ‘Bond’ et de leur contribution au paysage cinématographique de l'industrie», a déclaré la présidente de l'Académie, Janet Yang, dans un communiqué.

Cette récompense intervient alors que le personnage de «007» n'a toujours pas trouvé de nouvel acteur pour endosser son costume.

Son dernier visage, Daniel Craig, a fait ses adieux à la saga en 2021 dans «Mourir peut attendre». Aucun remplaçant n'a été annoncé depuis, malgré des pistes.

Amazon a depuis racheté MGM, le studio derrière la saga James Bond. Mais la société de la famille Broccoli, Eon, conserve un large contrôle créatif sur la franchise, tirée des romans de l'écrivain britannique Ian Fleming.

Et pour l'instant, elle entretient le suspense sur l'avenir des aventures de l'espion le plus célèbre et charismatique du monde.