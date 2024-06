Kaamelott : le tournage du 2e volet est-il imminent ?  

Adapté au cinéma en 2021, avec plus de 2,5 millions d'entrées au box-office, Kaamelott se prépare au tournage du 2e volet, d'après l'une des actrices du film, mais aussi mère du réalisateur, Joëlle Sevilla. Le lancement est prévu pour commencer ce mois de juin.

La nouvelle va ravir les fans de Kaamelott. A l’issue du premier opus du film, sorti en 2021, la question de savoir s’il y aurait une suite était dans toutes les bouches. Deux ans et demi plus tard, Joëlle Sevilla, la mère d'Alexandre Astier (réalisateur et acteur du film), a confirmé qu’il y en aura bien une.

«Je commence en juin le tournage de Kaamelott Volume 2», a-t-elle lâché au site lyonfemmes, alors qu'elle était interviewée au sujet des 25 ans de son école de formation, L'Acting Studio. «C’est plus qu’un projet (rires). Je suis toujours curieuse de savoir ce que va écrire Alexandre», détaille-t-elle, précisant que pour l'instant, elle «n'a pas accès au texte. Ça m’intéresse beaucoup de savoir ce qu’il a pu encore écrire sur cette femme Séli … On vieillit tous et on a pris de l’âge. Le rôle évolue donc avec nous. Il a dû écrire des choses qui nous correspondent aujourd’hui», laissant entendre que l'écriture de ce deuxième volet était donc déjà bien avancée.

Une histoire de famille qui dure

La cohorte de fans, toujours aussi nombreuse depuis les premières années de diffusion du programme court sur M6 entre 2005 et 2009, retrouvera donc le «clan Astier» sur grand écran, un des multiples éléments qui avait ajouté au charme de la saga. Et le plaisir des retrouvailles semble réel : «Ce n’est pas compliqué parce qu’Alexandre est un enfant de la balle. Il a des parents acteurs et ce n’est pas un domaine qui lui fait peur. Depuis qu’il est tout petit, il sait ce que c’est. Se faire diriger par son propre fils ou travailler en famille, pour nous c’est complètement normal», affirme ainsi la reine de Carmélide.

Née en 2005, la série humoristique et dramatique de fantasy historique, imaginée par Alexandre Astier, s'évertue à proposer une version toute personnelle et décalée de la légende arthurienne. La série a été transposée en BD à partir de 2006, avec un 10e tome sorti il y a un an et demi.

Face au succès sur le petit écran, Alexandre Astier avait décidé de l’adapter au cinéma, avec le premier film, «Kaamelott : premier volet», sorti en juillet 2021.

Alors que la série s'achevait sur l'exil du roi Arthur, le film narre son retour dix ans après dans son royaume de Logres, désormais dirigé d'une main de fer par son ennemi Lancelot du Lac.