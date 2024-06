Kate Winslet explique pourquoi embrasser Leonardo DiCaprio dans «Titanic» était «un cauchemar»

Kate Winslet a expliqué dans une récente interview pourquoi embrasser Leonardo DiCaprio dans «Titanic» était «un cauchemar».

C’est l’une des scènes les plus romantiques de l’histoire. Le baiser entre Jack et Rose dans «Titanic» n’était en réalité pas aussi glamour que ce que les images pouvaient laisser penser, a fait savoir Kate Winslet dans une récente interview.

La star a confié qu'embrasser sa co-vedette n'était «pas aussi génial que cela aurait pu être», car des contraintes techniques ont rendu le tournage laborieux. Elle a expliqué que James Cameron était à la recherche de la lumière parfaite pour cette fameuse scène de baiser à l’avant du paquebot.

Comme la zone où elle a été tournée était restreinte, les maquilleurs et les coiffeurs n’étaient pas autorisés à accéder à cet espace. Et c’est à Kate qu’est revenu le soin de faire les raccords coiffure et maquillage entre les prises.

Elle a dû cacher le matériel dans sa robe, a-t-elle dit à Vanity Fair : «J’ai son maquillage, ses pinceaux et son éponge d’un côté, et mon maquillage, mes pinceaux et mon éponge de l'autre côté.» «Entre les prises, je refaisais notre maquillage», a-t-elle confié, ajoutant qu’il en fallait beaucoup pour que Leonardo DiCaprio ait l’air bronzé et elle la peau très claire.

«l'air d'avoir sucé une barre de chocolat»

La scène, en particulier le baiser, a nécessité plusieurs prises pour être parfaitement réussie, et c'était selon elle «un cauchemar». «Nous avons continué à faire ce baiser, et j'avais beaucoup de maquillage pâle et je devais faire nos contrôles de maquillage - sur nous deux, entre les prises - et je finissais par avoir l'air d'avoir sucé une barre de chocolat au caramel après chaque prise, parce que son maquillage se collait sur moi et le mien sur lui.»

À propos du baiser, elle a plaisanté en disant que son partenaire était «plutôt romantique». «Pas étonnant que toutes les jeunes filles du monde voulaient se faire embrasser par Leonardo DiCaprio», s’est-elle amusée. Mais en ce qui la concerne, ce n'était donc pas du tout le cas.

Outre les soucis de maquillage, l’actrice a révélé qu'elle ne se sentait pas à l'aise dans son costume. «Je ne pouvais pas respirer dans ce foutu corset», a-t-elle déclaré.