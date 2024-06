Le célèbre youtubeur Mc Fly annonce la sortie d’un projet musical 

Véritable star des réseaux sociaux avec son compère Carlito, le youtubeur Mc Fly a annoncé à ses fans la sortie à venir d’un EP musical. La concrétisation d’un rêve qu'il avait depuis longtemps.

Cette fois-ci, ce n'est pas une blague. Habitué des parodies musicales au côté de son ami Carlito, McFly annonce cette fois-ci la sortie d’un projet musical sérieux. Un EP de rock/métal enregistré en Belgique. Aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée.

«Je me suis offert un grand cadeau, une semaine complète en immersion au légendaire ICP studio à Bruxelles. Si je pouvais glisser à l’oreille de l’adolescent David que ça arriverait un jour, que je serais capable de chanter et de me livrer autant en faisant une musique qui me plaît et ressemble à 100%, je sais pas si je m’en serais cru capable. Hâte de vous faire écouter cet EP rock/metal que j’ai eu la chance d’enregistrer avec des amis depuis le lycée», a partagé le youtubeur sur son compte instagram.

Il a cependant tenu a rassuré ses fans, les vidéos de la chaîne vont perdurer, sous la houlette de Carlito, qu’il remercie par la même occasion : «Merci à mon sang @rafcarlito de me soutenir et me permettre de faire tout ça en supervisant la prod des vidéos pendant ce temps».

Déjà quelques pas dans la musique

Ce n’est pas la première fois que McFly s’essaye à la musique. Il l'avait déjà fait par le passé, mais au côté de son ami Carlito. Le duo aux sept millions d’abonnés est adepte des parodies musicales. Ils ont repris des morceaux populaires comme «sapés comme jamais» en les parodiant. Ils ont également sorti d’autres parodies comme «je me souviens» sur les gestes barrières, en 2021.

Les deux compères avaient, en décembre de la même année, sorti un album de 16 morceaux, avec les participations du youtubeur Léopold et de Pierre Niney.

En attendant la sortie de son album, McFly sera à Nice le 22 juin pour le Petanque Explorer, parodie du GP Explorer de Squeezie. Le casting a été dévoilé fin mai. Les fans retrouveront notamment Amixem, Natoo et Gaëlle Garcia Diaz.