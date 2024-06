«Ratatouille» : une adaptation en prises de vues réelles du célèbre dessin animé est peu probable 

Le directeur artistique de Pixar a fermé la porte à une adaptation en live-action du célèbre dessin animé oscarisé «Ratatouille», malgré la demande des fans.

Une fin de non-recevoir. Alors qu’une campagne de fans a émergé sur les réseaux ces derniers temps pour voir l’acteur Josh O’Connor (The Crown) interpréter le jeune cuisinier Alfredo Linguini, dans un remake en prises de vues réelles de «Ratatouille», le directeur artistique des studios Pixar a fermé la porte à un tel projet.

Interrogé par le Times sur cette éventualité, Pete Docter, qui a notamment réalisé «Monstres & Cie», «Là haut», «Vice-Versa» et dernièrement «Soul», a en effet répondu par la négative.

Une préférence pour les nouveautés

«Non, et cela pourrait me coûter cher de le dire, mais cela me dérange un peu», a fait savoir Pete Docter, qui visiblement goûte peu au réchauffé. «J'aime faire des films originaux et uniques en leur genre. Faire un remake, ce n'est pas très intéressant pour moi personnellement», a-t-il poursuivi, estimant par ailleurs qu’il «serait difficile», d’adapter l’univers du film en prises de vues réelles.

La demande des fans a vu le jour, en raison de la ressemblance entre l’acteur britannique, qui a campé le prince Charles jeune dans la saison 3 et 4 de la série «The Crown», et le personnage d’Alfredo, apprenti cuisinier peu doué qui va se lier d’amitié avec Rémy, petit rat rêvant de devenir un grand chef.

Sorti en août 2007, «Ratatouille» a connu un véritable succès. Le long métrage a décroché en 2008 l’Oscar, le BAFTA et le Golden Globe du meilleur film d’animation. En France, il a enregistré 7,7 millions d’entrées.

A l’échelle mondiale, il a réalisé plus de 621 millions de dollars au box-office, soit plus de 575 millions d’euros. Une belle performance qui n’en fait toutefois pas le film le plus rentable des studios Pixar. Un record détenu par «Les indestructibles 2», avec 1,2 milliard de dollars au box office mondial, suivi de Toy Story 4 et 3, cumulant respectivement près de 1,1 milliard.