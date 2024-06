Vaiana : Disney a trouvé la jeune actrice qui tiendra le rôle-titre au côté de Dwayne Johnson dans le remake en live action

L'actrice Catherine Laga'aia, 17 ans, campera Vaiana à l’écran et donnera la réplique à Dwayne Johnson dans le remake en live action du dessin animé «Vaiana, la légende du bout du monde». Le film est attendu en salle en juillet 2026.

Disney a trouvé celle qui campera en chair et en os Vaiana dans le remake en live action du dessin animé sorti en 2016. La comédienne de 17 ans Catherine Laga'aia endossera le rôle de la pétillante aventurière, rapporte Entertainment Weekly.

La jeune femme dont il s’agit du premier vrai rôle rejoint Dwayne Johnson. Annoncé depuis le début du projet, The Rock, également producteur du film, reprendra de son côté le rôle du demi-dieu Maui, après lui avoir prêté sa voix dans la version animée. `

Un rôle qui a du sens pour la jeune fille

«Je suis très enthousiaste à l'idée d'incarner ce personnage, car Moana est l'une de mes préférées», a fait savoir dans un communiqué de presse la jeune comédienne, dont les grands-parents sont originaires de Polynésie, a-t-elle expliqué.

«Mon grand-père est originaire de Fa'aala, Palauli, à Savai'i. Et ma grand-mère est originaire de Leulumoega Tuai sur l'île principale de 'Upolu à Samoa. Je suis honorée d'avoir l'occasion de célébrer les Samoa et tous les peuples des îles du Pacifique, et de représenter les jeunes filles qui me ressemblent», a-t-elle noté.

Le nom de l'actrice Auli'i Cravalho, qui a prêté sa voix au personnage dans le dessin animé, avait un temps circulé.

Le reste du casting s’est également précisé puisque John Tui, Frankie Adams et Rena Owen camperont respectivement à l’écran le père de Moana, sa mère et sa grand-mère.

Début de production cet été

Le long-métrage dont la sortie a été repoussée en juillet 2026 entrera en production cet été.

Réalisé par Thomas Kail, le remake était à l’origine attendu en salles en juin 2025. Mais l’annonce surprise de la sortie de «Vaiana 2», suite animée du premier opus a chamboulé la donne.

Ce deuxième opus animé sortira de son côté en novembre prochain.