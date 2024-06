Allemagne : Un enfant de 2 ans vend des tableaux pour près de 10.000 euros

En Allemagne, un enfant de 2 ans surdoué de la peinture vend déjà des œuvres à plusieurs milliers d’euros. Un succès fulgurant déjà visible sur les réseaux sociaux.

Un talent précoce. En Allemagne, du côté de la Bavière, un enfant de 2 ans fait parler de lui en vendant des peintures pour plusieurs milliers d’euros. Une somme étonnante pour un artiste aussi jeune qui présente des talents hors du commun pour son âge. Son compte Instagram a également explosé.

Tout à commencé lors d’un séjour en vacances où Laurent Schwarz, 2 ans, reste scotché à une salle d’activité du lieu de résidence familiale, indique The New York Post. À son retour, la famille place l'enfant devant des toiles et la magie opère. Le petit Laurent se manifeste rapidement comme un virtuose et développe un style proche de l’abstraction. «Ce sont des abstraits et ce qui est inhabituel, c'est la façon dont il y intègre des figures perceptibles, que les gens nous mentionnent souvent et qui les rendent si populaires», confie la mère de l’enfant au Times. Au cours des six derniers mois, le petit garçon a réussi à vendre 19 peintures dont la plus chère s'élève à 10.000 euros, précise Unilad.

«On reconnaît clairement ses animaux, comme les éléphants qui sont l'un de ses animaux préférés, ainsi que les dinosaures et les chevaux. Il est très important pour lui que ce soit lumineux et coloré. Le marron et les autres couleurs ennuyeuses ne l'intéressent pas. Il a des idées très claires sur les couleurs qu’il mélange», a également précisé la mère sur le style de son fils.

Un succès sur les réseaux sociaux

Impressionnés, les parents n’ont pas attendu bien longtemps avant de présenter le travail de leur fils sur Internet. Un compte Instagram ouvert par la mère est déjà suivi par près de 40.000 personnes. Un site internet a également été créé par la famille. Il permet d’acheter les œuvres du petit garçon avec une présentation jouant sur son âge. Nous pouvons y lire «appeler ma maman, je suis trop jeune pour vendre. Encore».

L’argent récolté par les ventes des œuvres est placé sur un compte dont pourra bénéficier le jeune Laurent à sa majorité, a précisé sa mère au New York Post. En mai dernier, un autre prodige de la peinture, Ace Liam, un ghanéen âgé de 1 an et 4 mois a été nommé plus jeune peintre du monde par le livre Guinness des records.