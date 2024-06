R.E.M. : réuni pour la première fois depuis de nombreuses années, le groupe fait une interprétation surprise de son tube «Losing my Religion»

Les quatre membres fondateurs de R.E.M. ont rejoué ensemble sur scène, ce jeudi 13 juin, pour la première fois depuis 2008.

Les membres de R.E.M., Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills et Bill Berry sont remontés ensemble sur scène ce jeudi. Une première depuis 2008, à l'occasion d'une cérémonie pour le Songwriters Hall of Fame à New York.

Ils ont interprété une version acoustique de leur tube «Losing My Religion». «Ecrire des chansons et avoir un catalogue de chansons dont nous sommes fiers (...) est sans aucun doute la chose la plus importante de notre carrière», a déclaré Michael Stipe.

«La seconde chose la plus importante est qu'au fil des décennies nous sommes restés amis - mais pas juste des amis, des amis très proches», a ajouté le chanteur du groupe, connu notamment pourses titres «Everybody hurts», «Shiny Happy People» ou encore «Man on the Moon».

Le dernier concert du groupe au complet, qui s'était retrouvé une fois en 2016 mais à un événement privé, avait eu lieu en novembre 2008 à Mexico.