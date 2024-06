Le festival de Ramatuelle célèbre sa 40e édition avec toujours le même esprit de créativité

Le festival de Ramatuelle, qui se tiendra du 29 juillet au 12 août, célèbre ses 40 ans. Une édition anniversaire qui réunira dans son amphithéâtre en plein air une pléiade de stars : MC Solaar, Yvan Attal, Gérard et Arthur Jugnot, Michel Boujenah, François Berléand, Nicolas Briançon ou encore Christophe Maé.

Quatre décennies et une passion pour les artistes intacte. Le festival de Ramatuelle célèbre cette année sa 40e édition et accueillera du 29 juillet au 12 août, dans son amphithéâtre en plein air à deux pas de Saint-Tropez, une programmation anniversaire, qui célèbre la famille au sens large et ne doit rien au hasard.

«Cette édition n'a pas été préparée différemment des autres éditions, mais on l'a voulue forte et symbolique», note Jacqueline Franjou, fondatrice en 1985 avec Jean-Claude Brialy de ce festival créé en hommage à Gérard Philipe. Un rendez-vous qui en quarante ans a accueilli quelque 2.900 artistes venant de la comédie, du théâtre classique, de l’humour et de la variété. Parmi eux, une foule de grands noms, de Barbara à Juliette Gréco, en passant par Jean Poiret, Michel Serrault, Jean Marais, Nougaro, Gilbert Bécot, et plus récemment Muriel Robin, Francis Cabrel, Patrick Bruel, François-Xavier Demaison, Juliette Armanet, Camille Lellouche ou encore Alex Vizorek.

En 40 ans du Festival de Ramatuelle c'est





- Plus de 15 spectacles par édition



- Près de 600 000 spectateurs



- Plus de 600 000 coussins volants





Et cette année ne déroge pas à la règle. «40 ans, c’est l’âge mûr et il faut garder un esprit de créativité et entretenir le lien social», explique Jacqueline Franjou, qui voit le festival comme une grande famille faite de rencontres, où l’on aime revenir, mais qui chaque année s’agrandit et accueille de nouveaux venus.

Première fois et esprit de famille

C’est d’ailleurs dans «cet esprit de famille» que Jacqueline Franjou et Michel Boujenah, directeur artistique du festival depuis 2007, proposent cette année une programmation réunissant des artistes et des spectacles ayant un lien fort avec le festival, comme des stars jamais venues.

C’est le cas d’MC Solaar, pionnier du rap français, qui viendra pour la première fois interpréter ses titres sur la scène de Ramatuelle (le 11 août). Une programmation qui s’ouvrira d’ailleurs dès le 1er août avec un autre chanteur, Christophe Maé. «Un artiste qui a fait ses débuts sur la plage de Tahiti de Ramatuelle», souligne Jacqueline Franjou.

Lui succèderont des habitués, à l’instar de Nicolas Briançon et François Berléand dans «Poiret et Serrault extraits extra», florilège des sketchs du célèbre duo. Là encore un clin d’œil à Ramatuelle, où Jean Poiret a habité avec Caroline Cellier, où il venait écrire et où leur fils, Nicolas Poiret, a lui-même présenté une pièce, raconte sa fondatrice.

Toujours du côté de la comédie, Gérard et Arthur Jugnot, venus plusieurs fois au festival, reprendront «Le jour du Kiwi» (le 6 août) mis en scène par Ladislas Chollat. Yvan Attal et Noémie Lvovsky donneront à voir «Video club» (le 5 août) de Sébastien Thiéry, dont presque toutes les pièces ont été jouées au festival. Francis Huster et Michel Leeb, régulièrement invités mais toujours séparément, joueront cette fois pour la première fois ensemble dans «Les Pigeons».

Et pour célébrer toujours plus la famille, les sœurs Seigner, Emmanuelle et Mathilde, reprendront «Bungalow 21», une pièce qui plonge dans l'intimité de deux couples mythiques - Simone Signoret et Yves Montand, et Marilyn Monroe et Arthur Miller - (Le 7 août). La comédie «Chers parents» d’Emmanuel et Armelle Patron, auteurs de la série télévisée à succès «Nos Chers Voisins», décryptera de son côté les liens familiaux (le 8 août) avec notamment sur scène Bernard Alane qui, il y a quarante ans, avait déjà participé à la première édition du festival de Ramatuelle.

Dans un autre registre, Cristiana Reali fera entendre la parole de Simone Veil dans «Les combats d’une effrontée». «Une pièce qui sera précédée d’un lâcher de pigeons blancs pour célébrer la paix», précise Jacqueline Franjou, rappelant qu’en 1985, Simone Veil était présente dans les gradins lors de la création du festival. «La famille et la paix sont les maîtres mots de ce festival», poursuit-elle.

Un rendez-vous qui verra également Michel Boujenah, binôme de Jacqueline Franjou et autre âme du festival depuis 17 ans maintenant, clore cette 40e édition avec «Adieu les Magnifiques», un spectacle dans lequel il dit au revoir à ses Magnifiques, personnages qui l’ont fait connaître en 1984.

Une boucle culturelle

Comme chaque année, le festival sera précédé du 29 au 31 juillet des «Nuits classiques». Avec, au programme, le virtuose Pascal Amoyel dans le spectacle «Le pianiste aux 50 doigts», une soirée dédiée à la comédie musicale (le 30) et, le 31, la présence pour la première fois à Ramatuelle du célèbre ténor Roberto Alagna.

Mais plus encore, autour du festival, les auteurs seront célébrés avec «Les plumes de Ramatuelle», rencontres littéraires organisées par Romain Sardou et Jacqueline Franjou les 4, 8 et 11 août. Le cinéma aura lui aussi la part belle à l'occasion des «Toiles de Ramatuelle» qui, sur trois jours, les 23, 24 et 25 juillet, fêteront le 7e art à travers des projections de films en avant-première sur la plage de Tahiti, dont la programmation sera dévoilée prochainement.

Autant de rendez-vous qui célèbrent la culture dans sa pluralité, montés dans le sillage du festival, qui accueille aujourd'hui environ 15.000 festivaliers tous les ans mais «est parti de rien», souligne sa fondatrice. «A partir de rien, on peut toujours faire quelque chose et je voudrais vraiment que ce soit un symbole pour la jeune génération», souligne cette passionnée, avant de conclure : «Il faut toujours vouloir et être persuasif».

Festival de Ramatuelle et ses Nuits Classiques, du 29 juillet au 12 août, Ramatuelle.