«Bikeriders» : on a vu le film avec Austin Butler et voici ce qu’on en a pensé

Le film «Bikeriders» de Jeff Nichols, avec Austin Butler, arrive dans les salles françaises ce 19 juin. Voici ce qu'on en a pensé.

Une petite virée en bécane ? Inspiré des photos d’un livre de Danny Lyon publié dans les années 1960, «Bikeriders» de Jeff Nichols (réalisateur tout-terrain de «Mud», «Loving» et «Midnight Special») arrive dans les salles françaises ce 19 juin.

Ce film américain invite le public à plonger dans le quotidien d’un groupe de motards des années 1960, s’attachant plus particulièrement à montrer comment ce «club», qui servait de famille de substitution à des mecs paumés en quête d’identité et/ou de virilité, a peu à peu dérapé pour devenir un redoutable gang quand les petits nouveaux, attirés par la lumière des phares et la bagarre exutoire, ont troqué la bière pour la drogue et les poings pour les flingues.

Ce club de motards de la région de Chicago, qui se fait appeler les Vandals, est - façon Lorraine Bracco dans «Les Affranchis» - «présenté» au public par une certaine Kathy (excellente Jodie Comer, la star de «Killing Eve», ici avec une gouaille de fille du Midwest à qui on ne la fait pas). Kathy est la compagne du plus fameux (accessoirement le plus sexy) des Vandals, et raconte à un journaliste (Mike Faist) comment sa rencontre avec Benny (Austin Butler), des années plus tôt, «ne lui avait valu que des emmerdes.»

Un triangle amoureux

Les spectateurs sont alors lancés sur le bitume en même temps qu’elle, à la faveur d'un flashback de leur rencontre chaude comme la bière qui coulait au QG crasseux des Vandals, un bar glauque où une amie l'avait traînée. Ce soir-là Benny - incarné par un Butler en mode gros muscles et tatouages - l’a littéralement faite chavirer sur sa grosse cylindrée avant de faire le pied grue devant chez elle le reste de la nuit. «Cinq semaines plus tard, je l'ai épousé», dit Kathy. Le début d’une vie qui ne sera malgré elle plus seulement rythmée que par les rassemblements de motards, les courses dans la boue, les beuveries catatoniques et les bastons. Car être la petite amie d'un Vandal, c'est vivre Vandal.

Dans la «famille» aux blousons tête de mort, il y a aussi Johnny (Tom Hardy encore en mode gros dur), le leader, et les petites frappes Cal (Boyd Holbrook), Zipco (Michael Shannon), Wahoo (Beau Knapp), Corky (Karl Glusman), ou encore Cockroach (Emory Cohen), qui se vante de bouffer des cafards, et bientôt Fonny Sonny (Norman Reedus) qui ne connaît visiblement pas le dentifrice. Un groupe hétéroclite de marginaux bas du front qui partagent une passion pour les moteurs hurlants. Une «famille» que Kathy n’a pas choisie, mais qu’elle tolère, enfin jusqu’à un certain point.

Car Johnny, qui a fondé les Vandals après avoir vu à la télé Marlon Brando dans «L'Équipée sauvage», dans la torpeur sans saveur d'un samedi à la maison avec sa femme et ses gosses, aime rappeler que c'est lui le chef, quitte à se salir les mains. Son petit chouchou, c’est le plus loyal et le plus dévoué en même temps que le plus insaisissable, le plus casse-cou, le plus taiseux, en un mot le plus conforme à l'icône d'un «Rebel without a cause» que lui-même ne pourra jamais être, c’est évidemment Benny…

Entre Johnny, Benny et Kathy va s’installer une tension qui va évoluer en même temps que le club va commencer à glisser vers une violence extrême. De l’amitié à la masculinité toxique, il n’y a malheureusement qu’une pinte… Et Benny devra choisir entre Kathy et sa sacro-sainte veste à tête de mort.

Ni ersatz du monument «Easy Rider», ni «Sons of Anarchy» bis, auxquels il fait évidemment penser, «Bikeriders» évoque plus à certains égards «Le Parrain» pour sa violence et ses questions d'héritage… La virée en bécane mérite le détour pour le frisson, et le voyage dans le temps sur une superbe bande-originale made in sixties. Les fans de belles bêtes chromées et d’Elvis-Butler redemanderont c’est sûr à faire un tour.