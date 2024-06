Daniel Radcliffe, Angelina Jolie et Sarah Paulson remportent leur premier Tony Award

La star de Harry Potter, Daniel Radcliffe, a reçu son tout premier Tony Award lors de la cérémonie qui se tenait ce dimanche à New York. Les actrices Angelina Jolie et Sarah Paulson ont elles aussi remporté leur premier Tony.

Une grande première. La star britannique Daniel Radcliffe a brillé à la cérémonie des Tony Awards, qui s’est tenue ce dimanche à New York. La star des films Harry Potter a démontré que son talent ne se limitait pas au grand et petit écran en remportant le prix du meilleur acteur dans une comédie musicale, pour son rôle dans la reprise de «Merrily We Roll Along» de Stephan Sondheim. La pièce a remporté trois autres prix lors de l'événement qui célèbre le meilleur du théâtre de Broadway.

Dans son discours de remerciement, la star de 34 ans a souhaité une bonne fête à son père et a remercié sa petite amie Erin Darke. «Mon amour Erin, toi et notre fils êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je t'aime tellement, merci beaucoup», a-t-il déclaré.

Daniel Radcliffe wins and his Merrily We Roll Along co-star Jonathan Groff is overwhelmed with emotion #TonyAwards pic.twitter.com/0cDYTzs6ig — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 17, 2024

Parmi les autres lauréats ce dimanche, Angelina Jolie a elle aussi remporté son premier Tony Award pour la production de «The Outsiders», qui a été nommée dans la catégorie meilleure comédie musicale, et a remporté trois autres prix après avoir reçu un total de douze nominations. L'actrice de 49 ans a été rejointe sur scène par sa fille Vivienne, 15 ans. «The Outsiders» a battu «Hell's Kitchen», un récit semi-autobiographique d'Alicia Keys, qui avait reçu treize nominations et en a remporté deux.

Autre star à repartir avec son tout premier Tony cette année, Sarah Paulson, a remporté le prix de la meilleure actrice dans un rôle principal, battant dans cette catégorie Rachel McAdams et Jessica Lange.

La star de «Ratched», 49 ans, déjà détentrice d’un Emmy en 2016 pour son rôle dans «American Crime Story : The People v. OJ Simpson», a été récompensée pour son rôle dans «Appropriate», une pièce tragi-comique qui suit une famille dysfonctionnelle se battant pour l'héritage du père récemment décédé.