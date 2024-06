«Le problème à trois corps» : Zhang Yimou va réaliser une version cinéma du roman de science-fiction

Le cinéaste chinois Zhang Yimou va réaliser l’adaptation cinématographique du roman de science-fiction à succès «Le problème à trois corps».

Un vrai défi. Une version en long métrage des romans de science-fiction «Le problème à trois corps» est en préparation par le cinéaste chinois Zhang Yimou, rapporte ce lundi Deadline, qui fait savoir que l’annonce a été faite par Wang Changtian, lors du forum d'ouverture du Festival international du film de Shanghai, le week-end dernier.

«Nous espérons que le réalisateur Zhang Yimou pourra saisir l’essence du roman ‘Le Problème à trois corps’ et réaliser des percées et des innovations, et gagner quelque chose sur le marché international», a ajouté le PDG de la société chinoise Enlight Media.

Publié pour la première fois en 2008, «Le problème à trois corps» est le premier roman d'une série de trois tomes signés du romancier chinois Liu Cixin. Traduits dans une trentaine de langue, ce roman a déjà fait l’objet de plusieurs adaptations, dont une récente en série pour Netflix par les showrunneurs de «Game of Thrones», David Benioff et DB Weiss, qui auraient prévu de faire durer l'histoire dur trois saisons.

Drame de science-fiction, il raconte l'histoire du premier contact de l'humanité avec une civilisation extraterrestre. Il suit plusieurs personnages à diférentes époques, en particulier une jeune femme dont une décision fatidique dans la Chine des années 1960 se répercute à travers l’espace et le temps jusqu’à nos jours.

Récompensé notamment par deux fois par un Lion d'Or à Venise et un Ours d'or à Berlin, Zhang Yimou est notamment connu pour avoir réalisé «Le Sorgho rouge», «Épouses et Concubines», «La Cité interdite», «Vivre !» (Grand prix à Cannes) ou encore «Hero».