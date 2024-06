«Un p'tit truc en plus» : le film d'Artus passe la barre des 7 millions d'entrées

«Un p’tit truc en plus» poursuit son bonhomme de chemin et passe le cap des 7 millions d’entrées. Le film d'Artus pourrait très prochainement devenir le plus grand succès du cinéma français depuis 2014.

La success story continue. Artus a annoncé ce week-end qu'«Un p’tit truc en plus» avait passé un nouveau cap. Son premier long métrage en tant que réalisateur a franchi la barre des 7 millions d’entrées. Une sacrée performance qui pourrait très prochainement lui permettre de devenir le plus gros succès du cinéma français depuis 2014 et «La Famille Bélier» d'Eric Lartigau, qui avait enregistré 7,45 millions d'entrées.

Sortie le 1er mai dernier, cette comédie feel good met en scène deux petits braqueurs, campés par Artus et Clovis Cornillac, qui après un braquage raté vont trouver refuge dans une colonie de vacances pour personnes en situation de handicap mental. Interprété par onze acteurs en situation de handicap, sélectionnés après une annonce postée sur Instagram avec pour ambition de réunir à l’image de vraies personnalités, le film rassemble également à l'écran Alice Belaïdi, Céline Groussard et Marc Riso.

Depuis son lancement, «Un p'tit truc en plus» connaît un véritable succès public et critique. Reste à savoir s'il réussira à battre le record de «Bienvenue chez les Ch'ti», film français le plus vu dans l'Hexagone, avec 20,3 millions d'entrées, suivi d'«Intouchable» et ses 19,2 millions d'entrées.