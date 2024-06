Vice-Versa 2 s'offre le meilleur démarrage de l’année aux Etats-Unis

Vice-Versa 2, suite très attendue du premier volet sorti en 2015, a fait fort lors de son premier week-end d’exploitation aux Etats-Unis, s’offrant le meilleur démarrage de l’année devant plusieurs blockbusters.

Un carton total. Vive-Versa 2, attendu en salles en France le 19 juin prochain, a fait ses débuts dans les salles américaines ce week-end. Et le film d’animation Pixar Disney a frappé fort, en s’offrant le meilleur démarrage de l’année, avec 155 millions de dollars récoltés lors de son premier week-end d’exploitation aux Etats-Unis.

Des chiffres qui font tourner la tête, et permettent à «Vice-Versa 2» de devancer plusieurs blockbusters, à l’instar de «Dune : Deuxième Partie» et ses 82,5 millions de dollars lors de son lancement outre-Atlantique, ou encore «Godzilla X Kong : le Nouvel Empire» et ses 80 millions de dollars, rapporte Variety.

Plus gros démarrage depuis «Barbie»

Plus fort encore, le film d’animation est le premier long métrage à dépasser la barre des 100 millions de dollars lors de son lancement depuis «Barbie» de Greta Gerwig, sorti en juillet 2023.

Outre le marché américain, «Vice-Versa 2» rayonne également à l’international, où il est devenu le film d’animation ayant connu le plus gros lancement de tous les temps. Avec 140 millions au box-office international, il bat le tenant du titre «La Reine des Neiges 2», qui avait enregistré 135 millions de dollars.

Suite très attendue de Vice-Versa, lauréat de l'Oscar du meilleur film d'animation en 2016, ce deuxième volet explore de nouvelles émotions, alors que la jeune Riley fait face à la puberté et au cocktail qui va avec, en tête l’anxiété.

En France, le long métrage est attendu ce mercredi.