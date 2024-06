Blade : Wesley Snipes s'amuse des nombreux contretemps du prochain film Marvel

Wesley Snipes n’a pas résisté à la tentation de chahuter Marvel sur les réseaux sociaux, après l’annonce d’une nouvelle défection dans les rangs de «Blade». Le comédien de 61 ans avait incarné le personnage principal des trois précédents films, sortis entre 1998 et 2004.

Un petit plaisir coupable. C’est sur son compte X que Wesley Snipes s’est permis de plaisanter à propos des multiples contretemps rencontrés par la nouvelle adaptation de «Blade» par Marvel, qui doit voir Mahershala Ali reprendre le rôle d’Eric Brooks, le célèbre chasseur de vampires qu’il a incarné dans les trois films, sortis entre 1998 et 2004.

Blade, lordylordylordy folks still lookin for the secret sauce, ridin snowmobiles in traffic, kinda rough.





Daywalkers make it look easy, don’t they? #DaywalkerKlique #Blade #Marvel pic.twitter.com/YZVAqg9egz

— Wesley Snipes (@wesleysnipes) June 16, 2024