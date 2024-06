Fête de la Musique 2024 : les 6 événements à ne pas manquer à Paris

Vendredi 21 juin sonnera la 42e édition de la Fête de la musique. Concerts, animations, DJ set… Voici 5 événements à ne pas manquer à Paris.

Que vous soyez fans de jazz, pop, électro ou classique… Voici 5 événements pour profiter au mieux de la soirée du 21 juin dans la capitale.

Midsommar et concert à l’Institut suédois (3e arr.)

Comme chaque année, rendez-vous à l'Institut suédois côté jardin. Au programme : chants et danses traditionnels de Midsommar - cette tradition estivale suédoise ancestrale que l’on célèbre dans les prés, les parcs avec famille, amis et voisins en se parant de fleurs et de couleurs et en dansant autour d’un grand mât fleuri - suivis de concerts.

Les chants et danses traditionnels commenceront à 17h30. Ils seront suivis notamment d'un concert de Jelly Crystal, glam-rockeur et chanteur soul, à partir de 19h30.

Institut suédois, 11, rue Payenne, Paris 3e.

IMA x Konbini (5e arr.)

Après un concert d’Ibrahim Maalouf de 19h à 20h - «Pulsations», organisé dans le cadre de l’Olympiade culturelle de Paris 2024 - l’Institut du Monde Arabe donne rendez-vous, en collaboration avec Konbini, de 20h30 à 1h30 sur le parvis, avec un alléchant line-up électro : Andy 4000, Bab El Wave, Broodoo Ramses, Danyl, Monnshine, TH et d'autres têtes d'affiche qui seront annoncées prochainement.

Institut du monde arabe, 1, rue des Fossés Saint-Bernard, Paris 5e.

Du lourd à L’Olympia (9e arr.)

Cette année, l'Olympia ouvre ses portes à Justice, qui a fait son grand retour en avril dernier avec l'album «Hyperdrama». Se produiront également le rappeur Yamê, sacré révélation masculine de l’année aux Victoires de la Musique, le rappeur Luidji, ainsi que le musicien britannique Jamie xx.

L’entrée est libre et gratuite, mais dans la limite des places disponibles.

Olympia Hall, 28, boulevard des Capucines, Paris 9e.

l’Orchestre de chambre de Paris sur le parvis de l’Hôtel de Ville (4e arr.)

À l’occasion de la Fête de la musique 2024, l’Orchestre de chambre de Paris propose sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris un concert de gala réunissant une distribution prestigieuse, à laquelle se joindront, pour une seconde partie participative, des jeunes musiciens issus des différents conservatoires parisiens. Accès libre et gratuit.

Parvis de l'Hôtel de Ville, Paris 4e.

Concerts et foot au Point Ephémère (10e arr.)

De 18h à 3h du matin, le Point Ephémère proposera la pop indé des Hoorsees, de Fleur Bleu.e et de Paper Tapes, puis les DJ sets de Ulla Records, Club Eterno, Elena Mechta et Magari.

Le foot, à l'occasion du deuxième match des Bleus pendant l’Euro 2024, sera aussi d’actualité, donc pas d’excuse pour ne pas venir guincher.



L’entrée est libre et gratuite.

Le Point Éphémère, 200, Quai de Valmy, Paris 10e.

Jazz au Sunset Sunside ( 1er arr.)

Evidemment, le jazz sera à l'honneur au Sunset Sunside, avec au programme un hommage à six légendes du genre. Côté Sunside, Laurent Courthaliac Trio invite Pierrick Pedron pour célébrer Miles Davis, Thelonius Monk, Charlie Parker.

Côté Sunside, honneur sera fait par le Malou Oheix Quartet aux trois divas du jazz vocal, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday. Entrée libre sans réservation, consommation obligatoire.

Sunset-Sunside, 60, rue des Lombards, Paris 1er.