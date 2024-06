L'actrice Anouk Aimée, célèbre pour son rôle dans le film «Un homme et une femme», est décédée à l'âge de 92 ans

L'actrice française Anouk Aimée, célèbre notamment pour son rôle dans «Un homme et une femme» de Claude Lelouch, est morte ce mardi à l'âge de 92 ans, a annoncé sa fille sur Instagram.

Le monde du cinéma est en deuil après le décès d'Anouk Aimée, reconnue pour ses films emblématiques tels que «Lola» et surtout la trilogie «Un homme et une femme», survenu ce mardi 18 juin, à l'âge de 92 ans, d'après l'annonce de sa fille sur les réseaux sociaux.

«Avec ma fille, Galaad, et ma petite fille, Mila, nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le départ de ma maman Anouk Aimée. J'étais tout auprès d'elle lorsqu'elle s'est éteinte ce matin, chez elle, à Paris», a écrit Manuela Papatakis dans sous sa publication.

Née en 1932, Nicole Françoise Florence Dreyfus, de son vrai nom, a grandi loin de ses parents en Charente afin de fuir la rafle de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. De retour à Paris, l'actrice a commencé sa carrière dans les années 1940, après avoir été repérée dans un restaurant chinois par le réalisateur Henri Calef qui lui offre le rôle d’Anouk dans «La Maison sous la mer» (1947). Elle a décidé de prendre le prénom de son personnage pour pseudonyme, auquel le poète Jacques Prévert lui a suggéré d'ajouter le nom d'Aimée.

Un succès international en 1966

À partir de 1960, la jeune femme s'est réellement distinguée en jouant le rôle de Maddalena dans «La Dolce Vita» (1961), celui de Luisa dans «Huit et demi» (1963) ou encore la danseuse Lola dans le film homonyme et sa suite du cinéaste Jacques Demy.

Le succès international lui a tendu les bras dans la trilogie «Un homme et une femme» (1966, 1986 et 2019) du réalisateur français Claude Lelouch pour le premier volet, lui valant un Golden Globe de la meilleure actrice dramatique et une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation d'Anne Gauthier. Anouk Aimée a également été nommée au César de la meilleure actrice en 1979 pour «Mon premier amour».

Muse de nombreux metteurs en scène, à l'instar d'Agnès Varda, Frederico Fellini, Charlotte de Turckheim, Philippe de Broca, George Cukor ou encore Robert Altman, l'icône de la Nouvelle Vague a reçu un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2002.

La comédienne a eu de courtes relations avec Warren Beatty, Omar Sharif et Élie Chouraqui, et s'est mariée quatre fois : avec Edouard Zimmerman, Nico Papatakis - avec qui elle a eu Manuella, Pierre Barouh et Albert Finney.