Mort d'Anouk Aimée : l'émouvant hommage de Claude Lelouch, le réalisateur d'«Un homme et une femme»

Anouk Aimée est décédée ce mardi à l’âge de 92 ans. Le réalisateur Claude Lelouch, pour qui l’actrice a tourné dans «Un homme et une femme», Palme d'or en 1966, lui a rendu un touchant hommage.

L’actrice Anouk Aimée est décédée ce mardi à l'âge de 92 ans, a annoncé sa famille. Une disparition qui affecte la grande famille du cinéma. En tête, Claude Lelouch, qui a rendu un touchant hommage à l’actrice et amie de longue date, saluant une artiste qui a «fait rêver la terre entière».

«Anouk, ma Nounouk, nous a quittés ce matin. Elle est partie rejoindre Jean-Louis, Pierre, Francis et les autres», a publié sur X, anciennement Twitter, le réalisateur, avec qui Anouk Aimée a tourné le mythique «Un homme une femme», long métrage récompensé d’une Palme d’or en 1996, qui a permis à l’actrice d’accéder à une notoriété internationale.

La star, qui dans ce long métrage a donné la réplique à Jean-Louis Trintignant, avait décroché le Golden Globe de la meilleure actrice pour son rôle et une nomination à l'Oscar, rappelle l'AFP.

Une actrice qui a joué un rôle capital pour Claude Lelouch

«Elle a été ma compagne de route, mon amie de toujours», poursuit le réalisateur de 86 ans, remerciant Anouk Aimée de lui avoir donné sa chance en tant que jeune réalisateur, rappelant le rôle qu’elle a joué dans sa carrière. «Elle m'a donné toutes mes chances et m'a dit oui quand, jeune cinéaste, les autres m'ont dit non. Grâce à elle et uniquement à elle, j'ai tutoyé la lumière».

«Sa silhouette et sa grâce resteront à jamais gravées sur une plage de Normandie», s’est également remémoré Claude Lelouch, qui en 2019 avait par ailleurs à nouveau réuni Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant dans «Les Plus belles années d'une vie» présenté hors compétition au festival de Cannes.

Et de conclure avec émotion : «Après avoir fait rêver la terre entière, maintenant, elle va faire rêver les anges».