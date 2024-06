Mort d'Anouk Aimée : quand elle racontait sa rencontre avec Claude Lelouch pour le film «Un homme et une femme»

En octobre 1967, Anouk Aimée était l'invitée de l’émission «Bienvenue» présentée par Guy Béart, pour parler de sa rencontre avec Claude Lelouch avant le tournage du film «Un homme et une femme», et l’enthousiasme qui fut le sien au moment de découvrir le scénario.

Une merveilleuse association. Sorti en salle en 1966, le film «Un homme et une femme» a permis à Claude Lelouch et Anouk Aimée de propulser leurs carrières respectives vers les sommets, après un Palme d’or à Cannes la même année, et l’Oscar du meilleur film étranger l’année suivante à Hollywood.

Aussi, c’est sur le plateau de l’émission de variétés «Bienvenue» animée par Guy Béart, en octobre de 1967, que le réalisateur et la comédienne avaient dévoilé les coulisses de leur première rencontre, par l’entremise de Jean-Louis Trintignant.

«C’est Jean-Louis Trintignant qui m’a donc présenté Claude, et Claude nous a raconté le film», a-t-elle expliqué. «Et quand il eu fini de me raconter le film, j’étais prête à commencer tout de suite. C’était formidable», a ajouté l’actrice, assise à côté d’Yves Montand.

DISPARITION Anouk Aimée est morte à l'âge de 92 ans.



Claude Lelouch n’a pas pu s’empêcher de confier que le tournage du film a failli être arrêté dès le premier jour, en raison du refus d’Anouk Aimée de monter sur un bateau. «Elle m'a dit pas du tout, je ne monte pas sur un bateau», a-t-il lancé, avant de conclure avec ironie : «Le premier jour elle a été insupportable !» «Lui aussi d'ailleurs», rétorquera dans la foulée la comédienne pour le taquiner.