Mort d'Anouk Aimée : Rachida Dati, Alexandre Arcady, l’Académie des César... Les hommages saluent la mémoire de l'actrice d'«Un homme et une femme»

Anouk Aimée est décédée ce mardi à l’âge de 92 ans. Rachida Dati, Alexandre Arcady, Claude Lelouch, l’Académie des César ont rendu hommage à l’actrice inoubliable dans «Un homme et une femme».

Anouk Aimée est décédée à son domicile ce mardi 18 juin. Une disparition qui laisse le monde du cinéma et de la culture en peine. Plusieurs personnalités ont ainsi rendu hommage à l’actrice, inoubliable en 1966 dans «Un homme et une femme».

Parmi eux, Claude Lelouch évidemment, qui a salué «une actrice qui a fait rêver la terre entière». Mais aussi le réalisateur Alexandre Arcady, avec qui elle a tourné pour «Dis-moi oui», en 1995, qui a réagi au micro d'Europe 1 et pour qui Anouk Aimée était une «une femme remarquable, engagée», dont il garde en mémoire sa «voix particulière, ce phrasé, cette posture, la façon dont elle regardait son partenaire quand elle jouait ...».

"C'est cette voix particulière qui me revient en mémoire, ce phrasé, cette posture... C'était une femme remarquable, engagée" Le réalisateur Alexandre Arcady témoigne après le décès de l'actrice Anouk Aimée #PascalPraudEtVous @PascalPraud #Europe1 pic.twitter.com/IkbpIJ0VQt

De son côté, la ministre de la Culture Rachida Dati a célébré «une icône mondiale, une immense actrice du cinéma français, qui a tourné pour les plus grands, pour Demy, Lelouch ou Fellini».

Anouk si bien nommée : nous vous avons tant aimée !



Nous disons adieu à une icône mondiale, à une immense actrice du cinéma français, qui a tourné pour les plus grands, pour Demy, Lelouch ou Fellini. J’adresse à sa famille et à ses proches mes pensées les plus chaleureuses. pic.twitter.com/kLXBBw2FLk

— Rachida Dati ن (@datirachida) June 18, 2024